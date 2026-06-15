Kessie, cuyo contrato con el Al Ahli vence el 30 de junio, ha rechazado de momento una renovación de dos años y 24 millones de euros. Quiere explorar otras ofertas y demostrar en Estados Unidos que aún tiene nivel para jugar en Europa. En Estados Unidos demuestra que aún tiene mucho que aportar en el centro del campo. Sus agentes han contactado con la Juventus, que valora sufichajelibre y cuenta con elvisto bueno de Luciano Spalletti, aunque aún negocia las condiciones económicas.