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FRANCK KESSIE IVORY COAST Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Kessie se ofrece a la Juventus, Spalletti da su visto bueno. Pero también está el Atalanta

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F. Kessie

El excentrocampista del Milan quiere volver a la Serie A tras su paso por Arabia

Franck Kessié quiere dejar Arabia Saudí y volver a la Serie A tras tres temporadas en el Al-Ahli. Su contrato acaba el 30 de junio y, según Tuttosport, sus agentes lo han ofrecido a Juventus y Atalanta, aunque la Vecchia Signora parte con ventaja.


La Juventus, que sigue al centrocampista desde hace meses, ha revisado su perfil tras sus recientes actuaciones con Costa de Marfil en el Mundial, valoradas positivamente por el entrenador Luciano Spalletti. Kessié, autor de un gol contra Alemania, ha demostrado que sigue en forma y quiere volver a ser protagonista en Europa.


  • La operación depende de las salidas: la Juve debe reducir primero su centro del campo para hacerle sitio al marfileño. Pide entre 4 y 5 millones de euros por temporada, menos de los 14 que ganaba en Arabia.


    Atalanta,que necesita un centrocampista tras la marcha de Musah, sigue de cerca al jugador, muy valorado por Maurizio Sarri, aunque los costes aún le resultan elevados.


    Kessié, libre y nacido en 1996, ofrece experiencia, fuerza, liderazgo y llegada, por lo que se le ve como una gran oportunidad. El ex del Milan aguarda la oferta ideal para relanzar su carrera en Italia.




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