Kessié quiere volver a la Serie A; la Juventus y el Inter están al acecho: cuánto pide de salario

Mientras que sobre el terreno de juego los equipos se esfuerzan por terminar la temporada de la mejor manera posible, fuera del campo ya se están dando pasos para sentar las bases del mercado de fichajes. Sobre todo en lo que respecta a los fichajes gratuitos: en el caso de los jugadores cuyo contrato expira, se actúa con antelación para adelantarse a la competencia, y esto también se aplica a Franck Kessié, cuyo contrato con el Al-Ahli expira el próximo 30 de junio.

La experiencia del marfileño en Arabia está llegando a su fin y, tras estos tres años, su deseo sería volver a Europa, a una liga competitiva. Y, según informa Matteo Moretto,en lo más alto de su lista de deseos estaría el regreso a Italia, donde dejó muy buenos recuerdos con las camisetas del Cesena, el Atalanta y el Milan.