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Kerim Alajbegovic NXGN GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Kerim Alajbegovic: joven extremo bosnio que jugará en el Bayer Leverkusen y sueña con vestir la camiseta del Real Madrid

NXGN
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K. Alajbegovic
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Con 40 años, Edin Dzeko cierra su carrera, pero el fútbol bosnio ya tiene un posible sucesor: Kerim Alajbegovic. El joven ni siquiera había nacido cuando el veterano debutó con la selección hace 19 años, pero ambos liderarán las ilusiones de su país en el Mundial de 2026, este verano en Norteamérica.

Alajbegovic, de 18 años y formado en la cantera del Bayer Leverkusen, ha ascendido rápido tras pasar de la Bundesliga alemana a la austriaca. El verano pasado fichó por el Red Bull Salzburgo sin haber debutado con el primer equipo, pero ya convenció al Leverkusen para activar la cláusula de recompra.

Sin embargo, podría no ser el último movimiento de su prometedora carrera. Se rumorea que varios clubes europeos lo siguen y el Leverkusen podría venderlo pronto; el jugador, además, admite soñar con el Real Madrid.

Todo lo que necesitas saber sobre esta joven promesa bosnia, a continuación.

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    Donde todo comenzó

    Aunque es un prometedor internacional de Bosnia y Herzegovina, Alajbegovic nació en Colonia (Alemania) de padres bosnios. Su padre y agente, Semin, también fue futbolista y jugó en las divisiones inferiores alemanas.

    Comenzó su carrera en 2013 en la cantera del FC Colonia, donde se formó durante ocho años antes de fichar por el Leverkusen, un traspaso que marcó un hito en su trayectoria.

    El Werkself lo identificó como un talento de élite, y con solo 15 años brilló en el equipo sub-17 durante la temporada 2022-23. La campaña 2024-25, con solo 16 años, sumó 28 goles y asistencias en 13 partidos con el sub-19, lo que atrajo la atención del Salzburgo.

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  • FC Salzburg v FC Basel 1893 - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    El gran salto

    A pesar de sus logros en las categorías inferiores, Aljabegovic nunca debutó con el primer equipo del Leverkusen, aunque Xabi Alonso lo incluyó en las convocatorias de Bundesliga y Liga de Campeones en su última temporada.

    En busca de minutos, fichó por el Salzburgo —del grupo Red Bull, al que pertenece también el RB Leipzig— por solo 2 millones de euros en julio de 2025, pocos meses después de firmar su primer contrato profesional con el Leverkusen.

    Con solo 17 años, el joven prometió hacer que su exequipo se arrepintiera: marcó en su debut en la Copa de Austria y, luego, en la Bundesliga local, anotó y asistió ante el Grazer AK con un disparo potente desde el borde del área.

  • ¿Qué tal va todo?

    Eso marcó el inicio de una temporada revelación para Alajbegovic, quien mejoró a pasos agigantados en su nuevo entorno. Tan solo ocho meses después de venderlo, el Leverkusen lo fichó de nuevo. En septiembre, poco después de cumplir 18 años, había firmado rápido un contrato de cuatro años con el Salzburgo.

    Tras afianzarse como titular en los toros rojos, el extremo ha aportado 17 goles y asistencias en 44 partidos, incluido un tanto en la Europa League ante el Basilea.

    A nivel internacional, pasó rápidamente de las categorías sub-15 a sub-21 de Bosnia a la selección absoluta, quizá para evitar que Alemania lo nacionalizara.

    Además, fue clave en la clasificación mundialista: asistió a Dzeko en el empate ante Gales y marcó el penalti decisivo; luego repitió en la final contra Italia.

  • FC Red Bull Salzburg v FC Bayern München - Friendly MatchGetty Images Sport

    Principales puntos fuertes

    El perfil oficial del Salzburgo sobre Alajbegovic resume su potencial con cierta hiperbole: «Un talento desbordante que impresiona por su creatividad, velocidad, técnica excepcional y entrega total al equipo».

    En la cancha confirma todo: es un extremo veloz, habilidoso y valiente que encara a los defensas.

    Además, es ambidiestro: puede recortar desde la izquierda y soltar un disparo letal —le encanta hacerlo— o asistir a un compañero, como mostraron sus goles al Grazer y al Basilea. Esa ambidexteridad le permite jugar en ambas bandas o de media punta.

    Con 1,85 m de altura, ya es una presencia ofensiva imponente.

    Además, posee la mentalidad y la confianza necesarias para triunfar. En una entrevista reciente con FACE TV afirmó: «¡Cuando estoy en el campo, no le tengo miedo a nadie! Tengo mucha confianza en mí mismo y actúo igual tanto si juego contra un equipo de nivel superior como inferior».

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    Hay margen de mejora

    A sus 18 años, es normal que Alajbegovic deba pulir aspectos de su juego. Pese a sus buenas posiciones, solo ha dado cuatro asistencias, cifra que puede mejorar.

    A veces se excede en el juego y pierde protagonismo a medida que avanza el partido. Debe mejorar su aporte defensivo, sobre todo ante rivales de mayor nivel.

    Además, ha recibido cuatro tarjetas amarillas en su temporada de debut en Austria, lo que indica falta de disciplina.


  • ousmane-dembele(C)Getty Images

    ¿El próximo... Ousmane Dembélé?

    Aunque admira a Lionel Messi, el estilo de Alajbegovic se asemeja más a dos estrellas del París Saint-Germain: Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

    Como Kvaratskhelia, comparte origen europeo, regate con la cabeza gacha y estatura; mientras que de Dembélé hereda envergadura y ambidexteridad.

    Además, su forma de golpear el balón recuerda a la del francés, pues recorta hacia dentro y dispara con ambos pies desde fuera del área. También sabe moverse en el espacio intermedio y tiene la visión necesaria para crear espacios para sus compañeros.

  • ¿Y ahora qué?

    Las actuaciones de Alajbegovic esta temporada han llamado la atención de grandes clubes europeos; en su país se le relaciona con Manchester United, Manchester City, Chelsea, Inter y Roma. Sin embargo, su futuro inmediato ya está decidido.

    Ocho meses después de cederlo al Salzburgo sin que debutara con el primer equipo, el Leverkusen activó una cláusula de recompra de 8 millones de euros —muy por debajo de su valor de mercado de 22 millones de euros (19 millones de libras/22,5 millones de dólares), según Transfermarkt— y lo fichó de nuevo con un contrato de cinco años, lo que descarta una nueva salida a corto plazo.

    El acuerdo se cerró en marzo, cuando el director deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes, afirmó que el jugador «no solo ha cumplido las expectativas en Salzburgo, sino que las ha superado en muy poco tiempo».

    El jugador declaró: «Para mí es un paso hacia otro nivel. Conozco el club y sé que tiene los estándares más altos. Es uno de los 16 mejores de Europa y siempre compite en lo más alto de la Bundesliga. Otros jóvenes han triunfado aquí y ese es también mi objetivo».

    Aun así, el Leverkusen podría buscar sacar provecho de su regreso. El padre y agente del jugador declaró a Bild que «muchos clubes están interesados» y añadió: «Elegimos seguir con el Bayer Leverkusen; nuestra relación con el club y sus responsables es excelente».

    Queda claro que el BayArena no será su destino final. En una entrevista reciente con FACE TV, reconoció: «Aún no soy una gran estrella, pero haré todo lo posible para serlo. Me gustaría jugar en el Real Madrid; de niño soñaba con dar lo mejor de mí para jugar allí. Si fuera el Barcelona, tampoco tendría problema».