En declaraciones a los canales oficiales del club, Alajbegovic expresó su orgullo tras ser presentado por la Juventus. No pudo ocultar su alegría al poner un pie en su nuevo hogar.

Al hablar de sus primeras impresiones de Turín, Alajbegovic dijo: "Ayer, en el Allianz Stadium, sentí unas emociones maravillosas. Tengo muchas ganas de empezar, estoy muy orgulloso, es un gran honor vestir esta camiseta y lo daré todo".

Cuando le pidieron que describiera su estilo de juego, el extremo nacido en Colonia explicó que es "un jugador al que le gusta tener el balón" y que disfruta chutando, regateando, creando ocasiones y pasando para impulsar el ataque.