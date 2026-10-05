Más allá de su pura magia técnica, Spalletti siente la misma admiración por la madurez y el carácter discreto del internacional turco cuando actúa fuera de las limitaciones tácticas tradicionales.

Ampliando esa valoración, el entrenador añadió: «Necesita jugar un poco más, pero veo similitudes en la imprevisibilidad, en la forma en que se mantiene al margen de las reglas y de los tiempos que esperas en el fútbol. Es un chico encantador, el típico chico de al lado, pero también un líder, de los que no necesitan hablar mucho».