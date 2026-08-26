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Keith Andrews elogia la profundidad de la plantilla tras los cambios de Brentford en la goleada por 6-1 al Birmingham en la Carabao Cup
El Brentford firma una goleada contundente
El Brentford selló su plaza en la tercera ronda de la Carabao Cup con un contundente 6-1 al Birmingham, equipo del Championship, en St Andrew's. Callum Wilson abrió el marcador para los visitantes en el minuto seis antes de que Demarai Gray restableciera brevemente la igualada. Después, el Brentford se desató gracias a un doblete del central Nathan Collins, además de los goles de Aaron Hickey, Mikkel Damsgaard e Igor Thiago.
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Andrews resta importancia a las rotaciones
El entrenador del Brentford, Andrews, insistió en que no tuvo ninguna duda a la hora de hacer cambios profundos en su once inicial para el partido de copa. Al explicar su confianza en la profundidad de la plantilla y en la calidad colectiva del grupo, Andrews dijo: "La verdad es que ni me inmuté al hacer tantos cambios.
"Hay una enorme narrativa en torno a los partidos de copa cuando los entrenadores hacen cambios, pero con la plantilla que tenemos, hay márgenes muy estrechos entre quienes juegan y quienes no. Necesitábamos competir de verdad para jugar el partido que queríamos. En general, creo que hicimos una actuación realmente buena".
Los suplentes aprovechan su oportunidad
Andrews hizo ocho cambios respecto al equipo que derrotó al Tottenham Hotspur por 3-0 en la jornada inaugural de la temporada de la Premier League, con solo Collins, Dango Ouattara y Vitaly Janelt manteniendo sus puestos.
Esa decisión táctica quedó plenamente refrendada por la sobresaliente actuación de Jaidon Anthony, que firmó un hat-trick de asistencias, creó cuatro ocasiones y registró siete toques en el área rival. La contundente victoria subraya la feroz competencia interna en las filas del Brentford de cara a la campaña 2026-27.
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Se avecina el sorteo de la tercera ronda
El Brentford espera ahora a su próximo rival en el sorteo de la tercera ronda de la Carabao Cup junto a los también clasificados Hull City e Ipswich Town. La contundente victoria a domicilio supone un importante impulso de confianza de cara a su regreso este fin de semana a la Premier League. Con una plantilla plenamente enchufada y en plena forma a su disposición, Andrews tratará de mantener el impulso del inicio de temporada en todas las competiciones.
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