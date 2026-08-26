El entrenador del Brentford, Andrews, insistió en que no tuvo ninguna duda a la hora de hacer cambios profundos en su once inicial para el partido de copa. Al explicar su confianza en la profundidad de la plantilla y en la calidad colectiva del grupo, Andrews dijo: "La verdad es que ni me inmuté al hacer tantos cambios.

"Hay una enorme narrativa en torno a los partidos de copa cuando los entrenadores hacen cambios, pero con la plantilla que tenemos, hay márgenes muy estrechos entre quienes juegan y quienes no. Necesitábamos competir de verdad para jugar el partido que queríamos. En general, creo que hicimos una actuación realmente buena".