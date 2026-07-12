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Kean, Lautaro y Oliisi... ¿Seguirán el Bayern y el Inter acaparando las finales del Mundial?

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
Francia vs España
Francia
España
Lautaro Martínez
Borussia Dortmund vs Bayern Múnich
Borussia Dortmund
Bayern Múnich
Supercopa
Inter Milán vs Monza
Inter Milán
Monza
Serie A
M. Olise
H. Kane
Inglaterra
Argentina
EE. UU.
Francia
España
Alemania
Italia

Una paradoja asombrosa que comenzó con la final de 1982

Desde 1982, en cada final del Mundial ha habido al menos un jugador del Inter de Milán o del Bayern de Múnich.

El Inter lo destacó en su web oficial hace poco:El club definió esta racha como muestra de su presencia constante en el mayor evento futbolístico, pues sus jugadores se han turnado para disputar la final a lo largo de las generaciones, desde Giuseppe Bergomi y Alessandro Altobelli en 1982 hasta Lautaro Martínez con Argentina en 2022.

En 2026, con Argentina y Francia en semifinales, la racha podría prolongarse si al menos una llega a la final del 19 de julio en Nueva York-Nueva Jersey.

Francia se mide a España el martes y Argentina a Inglaterra el miércoles.

  • Finales de 1982-1998

    España 1982: Italia 3-1 Alemania Occidental
    . El Inter de Milán inició su racha en la fase final con Giuseppe Bergomi, Gabriele Oriali y Alessandro Altobelli, autor del tercer gol. Cinco jugadores del Inter se proclamaron campeones con la Azzurri.

    Por el Bayern jugaron Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner y Wolfgang Dremmler.


    México 1986: Argentina 3-2 Alemania Federal
    . Maradona guió a Argentina a su segundo título, y Rummenigge, entonces en el Inter, anotó uno de los dos goles alemanes antes de que Burruchaga sentenciara.

    Por el Bayern jugaron Lothar Matthäus, Dieter Hoeneß y Norbert Eder.

    Italia 1990: Alemania Occidental 1-0 Argentina
    . Andreas Brehme, del Inter, marcó de penalti; con él jugaron Lothar Matthäus y Jürgen Klinsmann, mientras que por el Bayern lo hicieron Klaus Augenthaler y Jürgen Kohler, y Stefan Reuter fue suplente.

    Estados Unidos 1994: Brasil 3-2 Italia (penaltis)
    . Nicola Berti, del Inter, jugó todo el partido para Italia, mientras que Jorginho, del Bayern, estuvo en la selección brasileña.

    Francia 1998: Francia 3-0 Brasil
    . Ronaldo, estrella del Inter, llevó a Brasil a la final, pero no evitó el primer título francés. Yuri Djorkaeff, del Inter, y Bixente Lizarazu, del Bayern, celebraron el título con Francia.

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  • De Ronaldo a Lautaro: 2002-2018

    Corea del Sur y Japón 2002: Brasil 2-0 Alemania

    Ronaldo, estrella del Inter, marcó los dos goles de la final y guió a Brasil hacia su quinto título, acabando como máximo goleador (ocho tantos) y mejor jugador del torneo.

    En el bando alemán, los jugadores del Bayern Múnich Jens Jeremie, Oliver Kahn y Thomas Linke lamentaron la derrota.

    Alemania 2006 – Italia 6-4 Francia (penaltis)

    Marco Materazzi empató, provocó la expulsión de Zidane y marcó en la serie que dio a Italia su cuarto título, ante una Francia con Willy Sagnol, del Bayern.

    Sudáfrica 2010 – España 1-0 Países Bajos

    Wesley Sneijder, estrella del Inter y autor del histórico triplete, llegó a la final con Holanda tras marcar cinco goles, pero perdió el título por un gol de Andrés Iniesta en la prórroga.

    En esta final el Bayern contó con Mark van Bommel y Arjen Robben.

    Brasil 2014 – Alemania 1-0 Argentina

    El Inter alargó su racha gracias a Rodrigo Palacio, quien ingresó como suplente con Argentina, antes de que Mario Götze diera el título a Alemania en el 112’.

    El once alemán incluía a Jérôme Boateng, Mario Götze, Toni Kroos, Philipp Lahm, Thomas Müller, Manuel Neuer y Bastian Schweinsteiger, todos del Bayern.

    Rusia 2018 – Francia 4-2 Croacia

    Ivan Perišić, estrella del Inter, marcó el único gol de Croacia, y Marcelo Brozović, también interista, participó en el encuentro. Francia acabó ganando su segundo título. Corentin Tolisso fue el representante del Bayern en la final con Francia.

  • Qatar 2022 – Argentina 7-5 Francia (penaltis)

    Lautaro Martínez, capitán del Inter, entró en la prórroga y reactivó el ataque argentino. El «Tango» ganó el título en los penaltis tras un 3-3, en una de las mejores finales de la historia.

    Estados Unidos, Canadá y México 2026: (...)

    Lautaro Martínez, capitán del Inter, sigue con la Albiceleste en su defensa del título y ya está en semifinales.

    Francia incluye a Marcus Thuram (Inter) y a Dayot Upamecano y Mike Olise (Bayern).

    Inglaterra tiene a su capitán, Harry Kane, del Bayern, y España no convoca a ningún jugador de ese club ni del Inter, por lo que la racha de 44 años sin títulos sigue vigente.

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