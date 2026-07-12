Kean, Lautaro y Oliisi... ¿Seguirán el Bayern y el Inter acaparando las finales del Mundial?

Desde 1982, en cada final del Mundial ha habido al menos un jugador del Inter de Milán o del Bayern de Múnich.

El Inter lo destacó en su web oficial hace poco:El club definió esta racha como muestra de su presencia constante en el mayor evento futbolístico, pues sus jugadores se han turnado para disputar la final a lo largo de las generaciones, desde Giuseppe Bergomi y Alessandro Altobelli en 1982 hasta Lautaro Martínez con Argentina en 2022.

En 2026, con Argentina y Francia en semifinales, la racha podría prolongarse si al menos una llega a la final del 19 de julio en Nueva York-Nueva Jersey.

Francia se mide a España el martes y Argentina a Inglaterra el miércoles.