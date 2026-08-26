Ruptura entre Moise Kean y la Fiorentina. Según informa Violanews, el delantero italiano hoy habría llegado hoy tarde al entrenamiento del equipo, negándose a saltar al campo con sus compañeros. Una decisión contundente, que hace aún más evidente la ruptura con el club.
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Kean-Fiorentina, ruptura total: el jugador no quiere entrenarse. El Como aprieta, oferta de 40 millones de euros
SE HA NEGADO A SALIR DE TITULAR
Otra toma de posición contundente, después de lo que sucedió en el interior del Olímpico el lunes, antes del duelo con la Roma. Kean debía jugar como titular, así lo había decidido Grosso, pero el ex de la Juventus se negó. Por este motivo fue alineado desde el primer minuto el argentino Pellegrino. Kean, que empezó en el banquillo, entró en el campo en el 63' en lugar de Mastantuomo, sin dejar huella en la derrota por 4-0.
El Como lo intenta: sube la oferta
El Como lleva tiempo tras Kean, que tiene contrato con la Fiorentina hasta 2029 y gana 4 millones de euros netos al año. Para convencer a la Fiorentina, el equipo de Fàbregas ha puesto sobre la mesa una propuesta de 35 millones de euros más 5 millones de euros en bonus. La respuesta debería llegar en las próximas horas: la Fiorentina, antes de decir sí, debe encontrar al sustituto. En la lista están Beto, del Everton; Bonny, del Inter; Emegha, del Chelsea, el año pasado en el Estrasburgo; e Icardi, sin contrato tras su aventura en Turquía en el Galatasaray.
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