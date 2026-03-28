Kean brilla con la selección y vuelve a calentar el mercado: el valor de la cláusula, la valoración de la Fiorentina y las posibilidades para el Milan

Una lesión en la tibia, que se sumó a las molestias en el tobillo, amenazó con poner en peligro la participación de Moise Kean en la repesca del Mundial con Italia, pero la recuperación se desarrolló según lo previsto y, tras 60 minutos en la Conference League en el Rakow-Fiorentina y 85 minutos en la Serie A en el Fiorentina-Inter, el delantero de la Viola se vistió de azul y selló el 2-0 ante Irlanda del Norte que valió el pase a la final contra Bosnia.

En el Kean de Bérgamo se volvieron a ver las cualidades que han elevado el valor de la cláusula de rescisión de su contrato con la Fiorentina, vigente hasta 2029, hasta los 62 millones de euros, pagaderos en un único pago para comprarlo entre el 1 y el 15 de julio de 2026. Pero, ¿quién puede pagar una suma similar y cuáles son, si las hay, las alternativas?