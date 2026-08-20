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Kazuyoshi Miura bate un récord al convertirse, con 59 años, en el goleador más veterano de la historia de la Copa del Emperador
Un doblete supera un registro legendario
El jugador de 59 años batió el anterior récord, que ostentaba el excentrocampista de Japón Shinji Ono, quien marcó en la competición con 41 años. Sus dos penaltis del miércoles llegaron después de un gol en las rondas de clasificación del mes pasado, que fue su primer tanto oficial en casi cuatro años. El histórico doblete puso el broche a una tarde dominante para el Fukushima y le metió con comodidad en la siguiente ronda.
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La práctica constante da sus frutos
Tras establecer un récord que difícilmente será igualado, Miura atribuyó su perdurable agudeza a la sencilla preparación diaria sobre el campo de entrenamiento. «Nunca sabes cuándo puede llegar tu momento», dijo a los periodistas. «Por eso lo practico todo el tiempo. Me alegro de que haya dado sus frutos».
Un viaje trotamundos que abarca décadas
Nacido en Shizuoka en febrero de 1967, Miura dejó Japón siendo adolescente para jugar en Brasil y se hizo profesional con el Santos en 1986. En los cuatro años siguientes pasó por Palmeiras, Matsubara, CRB, XV de Jau y Coritiba, antes de regresar a casa en 1990 para fichar por Verdy Kawasaki, donde marcó 118 goles en 197 partidos.
Su carrera también incluyó etapas en Europa con el Genoa en la Serie A y el Dinamo Zagreb en Croacia, seguidas de pasos por Kyoto Purple Sanga y Vissel Kobe en el fútbol japonés. Fichó por el Yokohama FC en 2005, con 38 años, y de forma asombrosa sigue perteneciendo a su plantilla 21 años después, tras enlazar cesiones en Sydney FC, Suzuka Point Getters, Oliveirense de Portugal, Atletico Suzuka y ahora Fukushima. Con Japón, marcó 55 goles en 89 internacionalidades y también jugó el Mundial de Fútbol Sala de 2012.
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La longevidad perdurable desafía los límites
El Fukushima afronta ahora la segunda ronda con impulso, mientras busca escalar posiciones en la tabla de la J3 League. La rutina y la ética de trabajo de Miura siguen siendo un enorme ejemplo para los jugadores jóvenes de la plantilla. El veterano delantero tratará de mantenerse en forma para competir y aumentar su cuenta goleadora durante el resto de la campaña.
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