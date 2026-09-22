Michael Kayode por fin ha explotado en la Premier League y, gracias a las actuaciones que está firmando con el Brentford, también se ha ganado la convocatoria para la nueva etapa de Italia dirigida por Roberto Mancini. Entrevistado por la web oficial de la FIGC, el lateral formado en la Fiorentina y campeón de Europa sub-19 en 2023 con Italia contó varias curiosidades relacionadas con su joven carrera.
Kayode: «Me inspiro en Maldini. Dije no a Nigeria, Italia es un honor. Pasar de la Juventus al Gozzano me dio fuerza»
EL SAQUE DE BANDA LARGO
«Un día me desperté y descubrí que tenía un saque de banda largo. En Florencia no se usaba mucho, pero en Inglaterra incluso hay un entrenador específico para ello y empezamos a trabajar jugadas y tácticas. Ahora de verdad lo usa todo el mundo».
Bollini con Mancini y la Eurocopa ganada
«Reencontrarme con el míster Bollini aquí es fantástico, le debo muchísimo. La emoción de ganar la Eurocopa es inolvidable; todavía hoy vuelvo a ver fotos y vídeos
El no a Nigeria y la emoción con Italia
«Estoy deseando volver con mi niña; ser padre a esta edad es una emoción increíble. No creo que haya una alegría más grande. Nigeria me buscó, pero para cualquiera jugar con Italia es un honor. Antes del partido contra el Chelsea no sabía nada de la convocatoria, me enteré por el teléfono y fue una emoción increíble.
Aquí en la selección somos muchos jóvenes y es algo que le viene bien al equipo. Quiero dar el máximo por el grupo. Mancini me habló y me explicó el trabajo táctico que quiere, siempre hay cosas que aprender. Y además, tener un capitán del calibre de Donnarumma es fantástico».
ME INSPIRO EN MALDINI
«¿Ídolo? Siempre he mirado con interés a Maldini, mientras que aquí está Di Lorenzo, que me ayuda muchísimo, es una fuente de inspiración. ¿Quién me escribió después de la convocatoria? Si tengo que citar a uno, digo Favasuli, estamos en contacto y me alegra su crecimiento. Creo que es un jugador y una persona fantástica».
DE LA JUVENTUS AL GOZZANO Y LUEGO A LA FIORENTINA
«Pasar de la Juventus al Gozzano es claramente muy diferente, pero precisamente aquella experiencia me dio la fuerza para llegar a estos niveles. A los jóvenes les aconsejo no desesperarse si bajan a categorías inferiores porque se puede crecer mucho.
Todo lo que viví en Florencia fue fantástico; si estoy aquí, siempre tengo que dar las gracias a la Fiorentina. Se me abrió esta oportunidad y creo que cualquiera querría jugar en la Premier. En Inglaterra he conseguido mejorar muchísimas cosas, pero más que fijarme en la diferencia entre la Serie A y la Premier League, creo que para un joven es fundamental tener minutos y jugar».
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias