Kayode: «Me inspiro en Maldini. Dije no a Nigeria, Italia es un honor. Pasar de la Juventus al Gozzano me dio fuerza»

«Estoy deseando volver con mi niña; ser padre a esta edad es una emoción increíble. No creo que haya una alegría más grande. Nigeria me buscó, pero para cualquiera jugar con Italia es un honor. Antes del partido contra el Chelsea no sabía nada de la convocatoria, me enteré por el teléfono y fue una emoción increíble.

Aquí en la selección somos muchos jóvenes y es algo que le viene bien al equipo. Quiero dar el máximo por el grupo. Mancini me habló y me explicó el trabajo táctico que quiere, siempre hay cosas que aprender. Y además, tener un capitán del calibre de Donnarumma es fantástico».