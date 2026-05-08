Karim Coulibaly: Chelsea, Manchester United y PSG siguen de cerca al joven talento del Werder Bremen, valorado en 50 millones de euros

Los centrales zurdos de élite son escasos, y por eso Coulibaly ha despertado interés esta temporada. A pesar de su juventud y de la lucha del Werder por no descender, muestra serenidad, calidad técnica y buena lectura de juego.

Chelsea, Manchester United y París Saint-Germain figuran entre los muchos equipos interesados, aunque de momento solo son rumores. Con la temporada a punto de acabar, varias opciones más realistas ya preparan sus ofertas.

A continuación, GOAL te resume todo lo que necesitas saber sobre este jugador, que podría ser uno de los fichajes más codiciados del verano.