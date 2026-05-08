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Krishan Davis

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Karim Coulibaly: Chelsea, Manchester United y PSG siguen de cerca al joven talento del Werder Bremen, valorado en 50 millones de euros

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Hace un año, Karim Coulibaly ni siquiera había debutado con el primer equipo del Werder Bremen. Doce meses después, el central de 18 años podría batir el récord de traspaso del club y dejar la Bundesliga. Su explosiva temporada en el Weserstadion ha atraído a los grandes de Europa, y el Werder está listo para rentabilizarlo.

Los centrales zurdos de élite son escasos, y por eso Coulibaly ha despertado interés esta temporada. A pesar de su juventud y de la lucha del Werder por no descender, muestra serenidad, calidad técnica y buena lectura de juego.

Chelsea, Manchester United y París Saint-Germain figuran entre los muchos equipos interesados, aunque de momento solo son rumores. Con la temporada a punto de acabar, varias opciones más realistas ya preparan sus ofertas.

A continuación, GOAL te resume todo lo que necesitas saber sobre este jugador, que podría ser uno de los fichajes más codiciados del verano.

  • Karim CoulibalyGetty

    Donde todo comenzó

    De ascendencia marfileña, Coulibaly nació en Oldenburg, norte de Alemania, en mayo de 2007. Comenzó su carrera en el Barmbek-Uhlenhorst de Hamburgo en 2016 y dos años después se unió a las categorías inferiores del HSV.

    Se formó en la cantera del Hamburgo durante seis años y, a los 16, ya destacaba como uno de los mejores talentos defensivos y jugaba con la sub-19 pese a su edad.

    En 2024, con una reputación ya consolidada, regresó cerca de casa y fichó por el Werder Bremen, rival del Hamburgo en el Nordderby, tras acabar su contrato. Lo hizo pese al interés de clubes europeos y a la intención del HSV de retenerlo.

    «Es atlético, increíblemente rápido y versátil tanto en el centro de la defensa como en el centro del campo defensivo», declaró el director de la cantera del Werder, Bjorn Schierenbeck, tras su llegada. Para entonces ya era internacional con la selección alemana sub-17.

    • Anuncios
  • Karim Coulibaly Werder Bremen 2025-26Getty

    El gran salto

    Las actuaciones de Coulibaly a lo largo de la temporada 2023-24 despertaron gran interés: jugó con los sub-17 y sub-19, y capitaneó al primero. En agosto de 2023 marcó un hat-trick como mediocampista defensivo contra el Viktoria Berlín, inicio de un rápido ascenso.

    Aunque debió esperar su chance en el Werder, en la 2024-25 se consolidó en el sub-19 y contribuyó a ganar la DFB-Pokal juvenil el día que cumplió 18 años, tras anotar en semis. Sus actuaciones le llevaron a entrenar con el primer equipo y le valieron una convocatoria para el partido de la Bundesliga contra el Wolfsburgo en marzo de 2025, aunque no llegó a salir del banquillo.

    Tras firmar su primer contrato profesional y destacar en la pretemporada, debutó como suplente en la jornada inaugural ante el Eintracht de Fráncfort. Una plaga de lesiones en la defensa le dio la oportunidad de ser titular contra el Bayer Leverkusen, donde marcó el 1-1 en el 94’ con una volea tras rebote en el larguero.

  • Karim Coulibaly Werder Bremen 2025Getty Images

    ¿Qué tal va todo?

    Desde entonces, Coulibaly se ha afianzado como titular de los «Die Grun-Wiessen» gracias a su serenidad y habilidad con el balón; en la temporada 2025-26 solo ha faltado por sanciones o lesiones. Además, debutó con la selección alemana sub-21.

    Sin embargo, el Werder sufrió una racha de tres meses sin ganar, de noviembre a febrero, que casi le cuesta el descenso y provocó la salida del técnico Horst Steffen. En ese periodo, Coulibaly fue expulsado por dos faltas en la goleada del Stuttgart y, un mes después, se lesionó el isquiotibial.

    Aun así, se mantuvo como pieza clave de la defensa y, ya recuperado, contribuyó a que el equipo recobrara el pulso en el momento decisivo de la temporada bajo la dirección de Daniel Thioune, sustituto de Steffen. Gracias a ello, el Werder ahora está seis puntos por encima del Wolfsburgo, que ocupa la temida plaza de play-off de descenso.

  • SV Werder Bremen v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    Principales puntos fuertes

    Coulibaly tiene el potencial para ser un defensa central de élite. Su serenidad le permite sacar el balón desde atrás con pases cortos o largos y precisos con la izquierda. Si no ve opciones, avanza con confianza.

    Su enérgica complexión de 1,90 m le hace dominante en el juego aéreo y, en el suelo, ha ganado 173 entradas en la Bundesliga esta temporada gracias a sus largas zancadas. Su buen posicionamiento le permite realizar bloqueos decisivos. Además, pese a su altura, es rápido: llegó a 33 km/h en la temporada 2025-26.

    «Tenemos mucha confianza en Karim», declaró el exentrenador del Werder, Steffen, antes de su debut. «Es bueno en el uno contra uno y tiene gran altura. Su juego de construcción también destaca. A su corta edad muestra mucha serenidad y siempre encuentra soluciones».

    Aunque esta temporada solo ha jugado de central, su versatilidad le permite actuar de mediocampista si hace falta.

  • SV Werder Bremen v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    Hay margen de mejora

    Con solo 18 años, Coulibaly aún no es un jugador consolidado y debe trabajar para alcanzar su potencial. Como defensor moderno y arriesgado, con buen pase y actitud ofensiva, ha cometido algunos errores esta temporada.

    En su debut ante el Leverkusen perdió un pase que derivó en el primer gol de Patrik Schick, y en el reciente Nordderby contra el Hamburgo cedió un duelo clave en la medular que permitió el empate de Robert Glatzel. Tras este último incidente, Thioune lo defendió: «Le faltó apoyo. Estamos hablando de un chico de 18 años que aún está madurando frente a uno de 30 que sabe exactamente cómo comportarse».

    Además, le han driblado en varias ocasiones y vio la roja ante el Stuttgart en diciembre, señales de que aún le falta madurez. Pero, en líneas generales, ha mostrado el potencial de un jugador de élite.

  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    ¿El próximo... Gabriel Magalhães?

    El ascenso del defensa central zurdo Gabriel Magalhães, baluarte del Arsenal, será un referente para Coulibaly. Considerado uno de los mejores centrales zurdos del mundo, Gabriel destaca por su garra, agresividad y dominio en duelos aéreos y terrestres, además de sus bloqueos y entradas oportunas. Además, destaca al iniciar el juego desde atrás.

    Coulibaly aún tiene mucho camino por recorrer para acercarse al nivel del brasileño, pero, dada su calidad, debe tomarlo como referencia. Si mantiene su progresión, todo indica que el joven alemán puede convertirse en un central de primer nivel con un perfil similar.

  • SV Werder Bremen v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    ¿Y ahora qué?

    Con la temporada cerca de acabar y la permanencia en la Bundesliga casi asegurada, el Werder Bremen ya piensa en el futuro de Coulibaly. Es probable que el club lo venda este verano, tras su explosión como estrella defensiva.

    Según medios alemanes, varios grandes de Europa siguen al central desde la 2025-26 y tanto club como jugador preparan su traspaso este verano.

    El director deportivo del Werder, Peter Niemeyer, admitió a Kicker: «Hay movimiento en torno a este asunto de personal, pero actualmente no hay indicios de cuáles podrían ser los próximos pasos ni de si esto sucederá ya en verano. Está claro, por supuesto, que un jugador con este perfil despierta un gran interés y mucha atención».

    Chelsea, Manchester United, PSG, Newcastle, Nápoles y Marsella siguen al central, cuyo contrato aún tiene tres años. Werder, en una posición fuerte, podría pedir hasta 50 millones de euros, lo que lo convertiría en su venta más cara. Este verano será uno de los jugadores a seguir.