Benzema se planteó un emotivo regreso al Lyon, el club en el que se formó, tras la rescisión de su contrato con el Al-Hilal este verano. El club francés estudió la posibilidad de fichar a su antiguo canterano, según confirmó su director general, Matthieu Louis-Jean.

El delantero de 38 años pasó por las categorías inferiores del Lyon antes de marcharse al Real Madrid en 2009. Un espectacular regreso al club del Ródano habría puesto un broche poético a su ilustre carrera.

Sin embargo, unas complejas obligaciones contractuales impidieron que la operación se concretara durante el mercado de verano. Djaziri, su antiguo agente, ha revelado ahora por qué se frustró el posible fichaje.