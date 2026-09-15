Unas informaciones sensacionales recorrieron brevemente el mercado de fichajes después de que el periodista de DZfoot Ilyes Kaddouri afirmara que se había producido un contacto directo entre los dirigentes del Leverkusen y Benzema. La especulación en torno al delantero de 38 años se intensificó tras la rescisión de mutuo acuerdo de su contrato con el club saudí Al-Hilal. El rumor cobró aún más fuerza en las redes sociales después de que el exdelantero del Real Madrid fuera visto siguiendo la cuenta oficial de Instagram del Leverkusen.