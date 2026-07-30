Karim Adeyemi ya está impresionando a sus compañeros en el Barcelona, mientras un defensa ve que ya se está desarrollando una buena relación

Balde no tardó en elogiar la personalidad y el poderío atlético de su nuevo compañero de equipo, y aseguró que entre ambos ya está empezando a formarse un vínculo fuerte. Al hablar de sus primeras impresiones, Balde dijo: "No lleva mucho tiempo aquí, pero en el poco tiempo que lleva he hablado bastante con él. Creo que hemos desarrollado una buena relación.

"Parece un chico tranquilo. Espero que pueda ayudarnos mucho durante la temporada, y estoy seguro de que lo hará. Es muy rápido. Es un jugador al que conozco desde hace tiempo, y me ha impresionado lo veloz que es".

Adeyemi no esconde su ambición tras completar su llegada procedente del Borussia Dortmund. El delantero está deseando demostrar su valía a las órdenes de Hansi Flick, un entrenador que le conoce bien de su etapa juntos en la selección alemana. En su rueda de prensa de presentación, Adeyemi dejó claro que la dimensión del club fue un factor clave en su decisión de fichar por La Liga.

"Las expectativas son altas. Me uno al mejor club del mundo y espero demostrarle al entrenador y a la afición que soy un jugador para el Barça... Es un club diferente a cualquier otro en el mundo", afirmó Adeyemi.