Karim Adeyemi «no tiene miedo» de Lamine Yamal, ya que el nuevo fichaje del Barcelona aspira a pelear por un puesto en el ataque de Hansi Flick

Adeyemi ha declarado que está preparado para pelear por un puesto en el once inicial de Flick e insiste en que no siente ningún miedo ante la competencia con Yamal. En declaraciones a Mundo Deportivo durante la pretemporada del Barça en St George's Park, el delantero alemán habló sobre su adaptación a su nuevo entorno.

Adeyemi completó su traspaso desde el Borussia Dortmund para reforzar las opciones ofensivas del gigante catalán de cara a la nueva temporada. Lejos de sentirse intimidado por la competencia en la delantera del Barcelona, el jugador de 24 años expresó una total confianza en sus propias capacidades.