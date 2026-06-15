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Hussein Hamdy

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Kanté: «No podemos escondernos en el Mundial... y los Bleus son nuestro principal rival»

N. Kante
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La ambición del héroe

N'Golo Kanté, centrocampista de Francia, quiere llevar a los Bleus a un nuevo título mundial.

En la víspera del debut ante Senegal, afirmó: «Estamos en un grupo muy fuerte, con rivales que lo darán todo. Es clave empezar con buen pie y nos hemos preparado a fondo. Conocemos a nuestros rivales y queremos iniciar este camino de la mejor manera».

Y añadió: «El equipo está en buena forma y tenemos muchas ganas de empezar. Hemos jugado dos buenos partidos y ahora estamos preparados para dar el pistoletazo de salida; queremos empezar bien y llegar a la final».

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    ¿En qué se diferencia la situación de la de 2018?

    Kanté comparó las ediciones de 2018 y 2022 y afirmó: «En 2018 no teníamos ningún campeón del mundo; ahora la situación es diferente y hay más. Sabemos lo que esto significa para Francia y queremos volver a ganar la copa».

    A nivel personal, añadió: «Me siento bien en este grupo; han pasado ocho años desde mi último Mundial. Ha habido muchos cambios en la plantilla, y mi objetivo era formar parte del equipo y ayudar a que todos estén concentrados».

    Sobre la posibilidad de alcanzar la final por tercera vez, afirmó: «Es el sueño de todas las selecciones, no será fácil y requiere mucho trabajo». Me alegra ver tanto cariño y apoyo, y creo que hay muchos aficionados fuera de Francia que nos aprecian, lo cual es un orgullo».

    Sobre el horario del partido, el mediocampista francés añadió: «La preparación ha sido clave; al llegar a Estados Unidos entrenamos bajo el sol para adaptarnos al clima. Además, aprovecharemos los descansos para hidratarnos y mantener la concentración; estamos preparados y listos para el partido de mañana».

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    Los gallos bajo la lupa

    Sobre los rivales de Francia, Kanté afirmó: «La confianza es clave; debemos creer en nuestras capacidades y avanzar partido a partido. Nuestro mayor rival somos nosotros mismos, pero también debemos concentrarnos en vencer al equipo contrario».

    Kanté habló sobre sus orígenes y dijo: «Tengo raíces en Mali, pero llevo años jugando con Francia. El partido contra Senegal será especial por ser un Mundial. Tienen un centro del campo muy talentoso y será un rival difícil».

    Sobre la condición de favoritos de Francia, el astro de los Bleus afirmó: «No podemos escondernos: tenemos gran calidad y somos una de las selecciones más fuertes, pero debemos confiar en nuestras capacidades. Hay que afrontar el torneo partido a partido, con plena confianza, porque todos querrán ganarnos y debemos concentrarnos en nuestro juego, alejados del ruido exterior».

    Y concluyó: «Es mi segundo Mundial: en 2018 todo fue nuevo, ahora algunos compañeros ya no están y otros se han retirado. Es un torneo precioso y queremos volver a ganar».

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