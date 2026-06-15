Kanté: «No podemos escondernos en el Mundial... y los Bleus son nuestro principal rival»

N'Golo Kanté, centrocampista de Francia, quiere llevar a los Bleus a un nuevo título mundial.
En la víspera del debut ante Senegal, afirmó: «Estamos en un grupo muy fuerte, con rivales que lo darán todo. Es clave empezar con buen pie y nos hemos preparado a fondo. Conocemos a nuestros rivales y queremos iniciar este camino de la mejor manera».
Y añadió: «El equipo está en buena forma y tenemos muchas ganas de empezar. Hemos jugado dos buenos partidos y ahora estamos preparados para dar el pistoletazo de salida; queremos empezar bien y llegar a la final».