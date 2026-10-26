Harry Kane sube al escenario para recibir el Balón de Oro y comenta así su triunfo: «Estoy casi sin palabras. Estar aquí en Londres lo hace aún más especial. Imagino lo difícil que habrá sido votar para los miembros del jurado. Doy las gracias a quienes me han votado y a mis compañeros del Bayern: me habéis impulsado y me habéis hecho mejor. Un abrazo a Kompany. Estoy feliz de devolver este trofeo al Bayern. También es un honor ser el capitán de Inglaterra. Estoy muy orgulloso y doy las gracias también a Tuchel y a su cuerpo técnico. Quiero dar las gracias también al Tottenham. No estaría aquí sin el Tottenham. Espero ser un ejemplo para quien sueña con ser el mejor, como lo soy yo hoy. A mis hijos: he llevado a casa muchos trofeos, pero este es especial. Quiero ser un buen padre además de un buen profesional. Y a mi mujer, mi mejor amiga: casi lo querías más tú que yo... Me has ayudado a cumplir mis sueños».