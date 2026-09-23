La carrera por el Balón de Oro 2026 ha entrado en su fase más caliente: la mayor cita individual del fútbol mundial, concedida cada año por France Football, histórica publicación deportiva francesa fundada en 1946, organizada desde 2024 en colaboración con la UEFA, premia al mejor futbolista del año natural en función de su brillantez individual, su rendimiento con su equipo y la influencia ejercida sobre el juego.
Kane por delante de todos, luego Yamal y Mbappé. Kvaratskhelia, solo quinto: las cuotas del Balón de Oro
Este año hay una novedad que va más allá del campo: por primera vez en sus setenta años de historia, la ceremonia dejará París. La ceremonia de la 70ª edición se celebrará el 26 de octubre de 2026 en Londres, ya no en el Théâtre du Châtelet de París como era tradición. La elección de la capital inglesa no es casual: es un homenaje a Stanley Matthews, el futbolista que en 1956 ganó la primera edición del premio. Una manera, para France Football y la UEFA, de celebrar el aniversario redondo del trofeo regresando simbólicamente a los orígenes. El Balón de Oro evalúa las actuaciones del año natural 2025-2026, por lo que la temporada recién terminada en las principales ligas europeas pesa tanto como LA Copa del Mundo, que históricamente es el evento capaz de cambiar los pronósticos en cuestión de pocas semanas.
Hasta junio, la pizarra de cuotas contaba una historia muy distinta a la actual: Mbappé, Haaland y Yamal marchaban por delante de todos, con Messi considerado un outsider romántico, cotizado incluso a 50 veces lo apostado. Luego llegó Estados Unidos, y el Mundial hizo lo que hace siempre: reescribió las jerarquías. Con el inicio de las principales ligas ya a la vuelta de la esquina, las casas de apuestas han actualizado las cuotas al ganador del Balón de Oro 2026. Tras el éxito de Ousmane Dembélé en la pasada edición, los dos principales favoritos para este año, según los operadores, son Harry Kane y Lamine Yamal.
Las cuotas del Balón de Oro de las principales casas de apuestas dibujan un duelo muy equilibrado entre Lamine Yamal y Harry Kane para la edición 2026 del prestigioso premio individual. Los operadores analizados señalan al delantero inglés como principal favorito, gracias a una temporada repleta de goles y a un Mundial disputado a un nivel altísimo con la camiseta de Inglaterra. Sin embargo, el mercado todavía no señala a un ganador claro: la carrera sigue completamente abierta y podría mantenerse en el aire hasta la entrega del trofeo.
Por el momento, el delantero inglés goza de una ligera ventaja en las valoraciones de los operadores. Por detrás de ellos sigue Kylian Mbappé, ofrecido entre 6,00 y 7,50. Pese a que Francia no logró la victoria mundial, el talento francés sigue siendo considerado uno de los perfiles con más opciones de éxito final. En el grupo de los principales perseguidores también figuran Rodri, con cuotas en torno a 5,00, y Lionel Messi, valorado entre 7,50 y 10,00. Más lejos, en cambio, queda el resto de la competencia: el vigente ganador Ousmane Dembélé se sitúa entre 18,00 y 35,00, mientras que Khvicha Kvaratskhelia se ofrece de media a 12,00, Fabián Ruiz entre 15,00 y 25,00 y Jude Bellingham entre 35,00 y 50,00. Más descolgado aún aparece Erling Haaland, cuya cuota de 50,00 le sitúa actualmente en el papel de outsider.
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