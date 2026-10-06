En la cuarta jornada del Grupo 3 de la Liga A de la Nations League, Inglaterra gana en casa a la República Checa con un contundente 3-0. La selección inglesa salió al ataque, pero la ventaja llegó solo con un increíble autogol de Coufal (27'). Después se encargó Harry Kane de dejar encarrilado el triunfo de la selección dirigida por Thomas Tuchel: 2-0 en el 40' y doblete en el 57', para cerrar definitivamente el partido.





En la clasificación, Inglaterra es segunda con 9 puntos, por detrás de España, primera con pleno de puntos con 12 tras la victoria por 2-1 en el campo de Croacia. Les siguen Croacia con 3 puntos y la República Checa con 0.