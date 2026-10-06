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England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Kane, cada vez más candidato al Balón de Oro: arrastra a Inglaterra a la victoria a golpe de récords

Inglaterra
H. Kane
Inglaterra vs Chequia
Chequia
UEFA Nations League A

Doblete del delantero centro en su partido número 125 con Inglaterra

En la cuarta jornada del Grupo 3 de la Liga A de la Nations League, Inglaterra gana en casa a la República Checa con un contundente 3-0. La selección inglesa salió al ataque, pero la ventaja llegó solo con un increíble autogol de Coufal (27'). Después se encargó Harry Kane de dejar encarrilado el triunfo de la selección dirigida por Thomas Tuchel: 2-0 en el 40' y doblete en el 57', para cerrar definitivamente el partido.


En la clasificación, Inglaterra es segunda con 9 puntos, por detrás de España, primera con pleno de puntos con 12 tras la victoria por 2-1 en el campo de Croacia. Les siguen Croacia con 3 puntos y la República Checa con 0.

  • LOS NÚMEROS DE KANE

    El gran protagonista de la noche fue, obviamente, el Kane de 33 años, que alcanza la cifra récord de 125 partidos con la camiseta de Inglaterra e iguala a otra leyenda del fútbol inglés, el portero Peter Shilton. En estos 125 partidos, Kane ha marcado, con el doblete de esta noche, 91 goles con Inglaterra. Otra gran actuación del delantero centro de Inglaterra y del Bayern de Múnich, que refuerza su candidatura para ganar el Balón de Oro 2026.


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