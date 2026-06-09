Antes de su lesión, el joven brillaba en la temporada y ayudó al equipo sub-16 a ganar el Premier League Shield tras vencer 2-0 al Burnley. Sus padres lo apoyan, pero el interés público es un desafío. Su madre, Coleen, ya había hablado de las dificultades al asistir a sus partidos. En 2024 declaró: «Kai le pidió a Wayne que dejara de ir a sus partidos de base, porque la multitud no le dejaba ver el juego. ¿Cómo les dices a todos esos niños: “Idos, estoy viendo a mi hijo”?». Bajo esa presión, su compromiso con la recuperación física resulta aún más admirable.