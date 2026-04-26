Kai Rooney, hijo de la leyenda de los Red Devils Wayne, ofrece buenas noticias sobre su recuperación de la lesión en el muslo que lo marginó el resto de la temporada en el Manchester United

La reciente lesión es un golpe duro para el joven, que acababa de anunciar el fin oficial de su temporada. Hace solo un mes, un visiblemente abatido Kai informó a sus seguidores: «Decepcionado por perderme el resto de la temporada. Volveré más fuerte en la próxima pretemporada».

Llegaba en gran forma: tras debutar en Old Trafford en la FA Youth Cup, marcó dos goles y dio una asistencia en solo 119 minutos, exhibiendo el mismo instinto goleador que hizo de su padre el máximo anotador del club.

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