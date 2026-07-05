Kai Rooney firma una beca con el Manchester United junto al hijo de Michael Carrick, Jacey, mientras su orgulloso padre, Wayne, asiste a la ceremonia especial en Old Trafford

Kai ya se ha hecho notar en las categorías inferiores: jugó seis partidos en la Premier League Sub-18 la temporada pasada y debutó en la FA Youth Cup. Su rápida progresión hace pensar que será clave en el equipo Sub-18 de Darren Fletcher la próxima temporada.

A pesar de las inevitables comparaciones con su padre, aún máximo goleador del club, el exdefensa del United Wes Brown insiste en que Kai debe esforzarse por sí mismo para llegar a lo más alto. Su habilidad técnica y olfato de gol ya le han llevado a ser convocado con el sub-19 en varios torneos.

«Kai, tal y como lo conozco, trabajará muy duro. Se dedicará en cuerpo y alma. Obviamente, su padre es una leyenda, pero lo importante es Kai. Tendrá que trabajar y hacerlo todo por sí mismo, asegurarse de esforzarse al máximo y seguir aprendiendo», declaró Brown a GOAL el año pasado.