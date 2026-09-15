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¿Kai Rooney, el siguiente? Por qué el hijo de Wayne podría seguir los pasos de Shea Lacey y JJ Gabriel para entrar en la dinámica del primer equipo del Manchester United mientras Michael Carrick se inspira en la copa de Sir Alex Ferguson
El Manchester United, famoso por producir estrellas de la cantera
La brillante historia del Manchester United está repleta de casos de jóvenes talentos de la casa que acabaron convirtiéndose en superestrellas del primer equipo. En el presente, Marcus Rashford ha sido reincorporado a la dinámica del equipo, tras sus cesiones en el Aston Villa y el Barcelona, mientras que Kobbie Mainoo ha recuperado protagonismo en el centro del campo.
Nacido en Merseyside, Lacey firmó un contrato profesional en 2024 e hizo su debut oficial saliendo desde el banquillo en un partido de la Premier League contra el Aston Villa en diciembre de 2025. Una tarjeta roja en un encuentro de la FA Cup contra el Brighton empañó ligeramente su expediente, pero hay grandes esperanzas puestas en el extremo de 19 años.
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El joven prodigio Gabriel espera su debut oficial
Hay todavía más expectación en torno al prodigio de 15 años Gabriel, dado lo que ha hecho en las categorías inferiores. La temporada pasada no pudo debutar por la normativa de la Premier League, pero sí contó para Carrick en la pretemporada previa a la campaña 2026-27.
Se ha sugerido que los minutos con el primer equipo podrían no estar demasiado lejos para el ‘Kid Messi’, ya que es imposible frenar su indudable potencial. ¿Podría Rooney ser el siguiente en salir de la cadena de producción, con el delantero, muy bien considerado y de hechuras similares a las de su padre, que batió récords, a punto de cumplir 17 años el 2 de noviembre?
Los beneficios de la Carabao Cup para las promesas de la cantera
Preguntado sobre si el hijo de su excompañero de equipo podría ir entrando en los planes de Carrick en algún momento, quizá el próximo verano durante otra serie de amistosos, el exdefensa del United Simpson, que habló por cortesía de Free Bets, sede de los mejores sitios de apuestas del Reino Unido, dijo a GOAL: «Tal y como está ahora, cuando éramos más jóvenes era difícil llegar a entrenar con el primer equipo. Mientras que ahora tienes más oportunidades con el primer equipo.
«A los entrenadores les gusta tener más efectivos, más gente. Así que los chicos estarán mucho más a su alrededor y se sentirán mucho más cómodos. Así que, como decías, Kai, Shea. Shea es ahora mismo el que probablemente va por delante de todos, obviamente. JJ, estarán entrenando con ellos y con el tiempo ya veremos».
Simpson continuó hablando de los beneficios de la copa nacional, con el United preparándose para recibir el miércoles al Brighton, rival de la Premier League, en la tercera ronda de la Carabao Cup: «Por eso Brighton es tan importante, porque Sir Alex con nosotros, si teníamos quizá al Burton en casa o ese tipo de partidos, si era en casa, probablemente podías meterlos. Quizá en los últimos 20 minutos de un partido.
«Así que creo que por eso es importante ganar al Brighton. Probablemente el Brighton no sea el partido, pero de cara a esas competiciones, creo que son importantes para los chicos que están en la periferia».
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¿Marcará otro Rooney goles para el Manchester United?
Lacey ya ha tenido apariciones como suplente con el United esta temporada contra el Hull City y el Sabah en la Premier League y la Champions League. Ahora mismo parece ser el primero en la cola de la academia, con jugadores como Harry Amass y Tyler Fletcher también en la pelea.
Gabriel esperará poner fin al debate sobre la fecha de su debut en un futuro no muy lejano, mientras otro Rooney podría pronto liderar el ataque y perseguir goles con la más icónica de las camisetas rojas.
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