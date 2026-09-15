Preguntado sobre si el hijo de su excompañero de equipo podría ir entrando en los planes de Carrick en algún momento, quizá el próximo verano durante otra serie de amistosos, el exdefensa del United Simpson, que habló por cortesía de Free Bets, sede de los mejores sitios de apuestas del Reino Unido, dijo a GOAL: «Tal y como está ahora, cuando éramos más jóvenes era difícil llegar a entrenar con el primer equipo. Mientras que ahora tienes más oportunidades con el primer equipo.

«A los entrenadores les gusta tener más efectivos, más gente. Así que los chicos estarán mucho más a su alrededor y se sentirán mucho más cómodos. Así que, como decías, Kai, Shea. Shea es ahora mismo el que probablemente va por delante de todos, obviamente. JJ, estarán entrenando con ellos y con el tiempo ya veremos».

Simpson continuó hablando de los beneficios de la copa nacional, con el United preparándose para recibir el miércoles al Brighton, rival de la Premier League, en la tercera ronda de la Carabao Cup: «Por eso Brighton es tan importante, porque Sir Alex con nosotros, si teníamos quizá al Burton en casa o ese tipo de partidos, si era en casa, probablemente podías meterlos. Quizá en los últimos 20 minutos de un partido.

«Así que creo que por eso es importante ganar al Brighton. Probablemente el Brighton no sea el partido, pero de cara a esas competiciones, creo que son importantes para los chicos que están en la periferia».