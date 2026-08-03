Al hablar sobre los ambiciosos objetivos del club para la próxima temporada, Havertz subrayó que la plantilla no tiene intención de rebajar su nivel tras ganar la liga.

El internacional alemán declaró: «Queremos todos los títulos. Para eso estamos aquí. Hemos ganado ahora la Premier League, pero hay mucho más que podemos hacer».

Explicó qué hará falta para ganar las cuatro competiciones: «Tenemos que alcanzar otro nivel para que eso ocurra porque sabemos lo larga que es la temporada y lo duro que es competir en todas las competiciones. Queremos hacerlo aún mejor este año y volver a hacer que las cosas sucedan».