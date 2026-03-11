Kai Havertz «lo siente» por el Bayer Leverkusen tras el polémico penalti del Arsenal que sella el empate en la Champions League

En declaraciones a DAZN tras el pitido final, el internacional Havertz, que regresaba al BayArena por primera vez desde su marcha en 2020, admitió tener sentimientos encontrados por su decisiva contribución en los últimos minutos del partido.

«Los penaltis en el último minuto no siempre son tan fáciles. Pero estos son los momentos por los que he trabajado durante años, para estar ahí en momentos así. Por eso, naturalmente, estoy contento. Me alegro de haber dado un paso al frente y de haber marcado. Naturalmente, lo siento por los jugadores del Leverkusen. Pero así es el fútbol y yo estaba feliz», explicó el delantero.