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Moataz Elgammal

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Kai Havertz, del Arsenal, merecía la tarjeta roja por una entrada «peligrosa» sobre Lesley Ugochukwu, insiste el entrenador del Burnley, Michael Jackson

K. Havertz
Arsenal vs Burnley
Arsenal
Premier League
Burnley
M. Jackson

El entrenador interino del Burnley, Michael Jackson, criticó con fuerza la decisión de dejar en el campo al delantero del Arsenal Kai Havertz en la victoria por 1-0 del lunes. Jackson asegura que el alemán debió ser expulsado por una entrada temeraria en la segunda parte, lo que podría haber cambiado el partido y la lucha del Arsenal por el título de la Premier League.

  • Mucho en juego y polémica por una tarjeta roja

    Según ESPN, el entrenador interino del Burnley se mostró frustrado tras la ajustada derrota por 1-0 que sufrió su equipo el lunes. El Arsenal se colocó a una victoria de su primer título de liga desde 2004 gracias a un cabezazo de Havertz en la primera parte. Sin embargo, la entrada que el alemán —que fichó por los Gunners procedente del Chelsea— realizó en el minuto 69 sobre Lesley Ugochukwu se convirtió en el principal tema de conversación. A pesar de la revisión del VAR, el árbitro Paul Tierney no acudió al monitor y el delantero, autor de dos goles en 11 partidos de Liga, permaneció en el campo.

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BURNLEYAFP

    Jackson exige un castigo severo

    Jackson fue directo: los árbitros erró al no expulsar al jugador. «No me gusta ver expulsiones, pero lo he revisado y, con los criterios actuales, es tarjeta roja para Havertz», afirmó. «Al verlo frame by frame se aprecia desde varios ángulos: es peligroso, levanta el pie del suelo. Fue una falta cínica para detener el juego, así que estoy decepcionado porque, a 20 minutos del final, podría haber cambiado el partido; nos mantuvimos en él todo lo que pudimos».

  • Temor a las lesiones y problemas en las jugadas a balón parado

    El entrenador del Burnley lamentó el posible daño físico de la entrada de Havertz sobre Ugochukwu y recordó que su equipo ha sufrido decisiones arbitrales adversas toda la temporada. Además, admitió que fallaron en la marca en la jugada a balón parado que acabó en el gol decisivo. «Sabemos que son una amenaza a balón parado», admitió. «Normalmente alguien no marca a su hombre, y ese pequeño detalle separa a los mejores equipos». El Arsenal lidera la tabla con 82 puntos tras 37 partidos, cinco por encima del Manchester City, que ha jugado 36.

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    ¿Y ahora qué pasa?

    El Arsenal vive una semana histórica: puede ganar la Premier League el 24 de mayo ante el Crystal Palace y, el 30, disputar la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain para lograr su primer título europeo.

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