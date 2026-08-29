Juventus, el Al-Ittihad sondea a Edon Zhegrova, aunque no es el único perfil presente en la lista del club saudí. Lo escribe Romeo Agresti, que informa del interés del club de Yeda por el kosovar nacido en 1999, que hoy no ha sido convocado por Luciano Spalletti para el partido de esta noche contra el Parma en el Allianz Stadium.
Para el carril derecho del ataque, recordamos que también está la Lazio. Según La Gazzetta dello Sport, el nombre que encabeza las valoraciones de la directiva biancoceleste es precisamente el de Zhegrova, identificado como posible alternativa a Gustav Isaksen y, llegado el caso, como solución en la banda opuesta para Mattia Zaccagni.