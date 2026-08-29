La operación podría plantearse bajo la fórmula de cesión sin obligación de compra, una solución que ya habría encontrado el visto bueno de la Juventus. Lo que también hace compatible la operación con los parámetros de la Lazio es el salario del kosovar de 27 años, situado en torno a los 2,5 millones de euros.





Zhegrova, zurdo natural y hábil en el uno contra uno, podría representar así una pieza más para completar la parcela ofensiva. Su posible llegada podría coincidir con el último refuerzo en ataque, también a la luz de la creciente competencia en torno a Harder.





Además, lo que empuja hacia el perfil del extremo kosovar es el conocimiento ya adquirido del fútbol italiano: 20 partidos la pasada temporada, incluida la del domingo en Frosinone, en la primera jornada de liga, cuando entró en la segunda parte en lugar de Conceicao. La Lazio, por tanto, sigue atenta. Antes de lanzarse definitivamente a por Zhegrova, eso sí, el club romano tendrá que cerrar una salida en ataque. Una vez liberado espacio en la delantera, podrá arrancar el asalto por el extremo de la Juventus.



