



Edon Zhegrova respondió sobre el campo. Después de un verano en el que la Juventus había valorado incluso la hipótesis de apartar al extremo kosovar del proyecto, el jugador de 1999 se adueñó de la escena en el Mapei Stadium con un doblete que mantuvo a la Juventus en el partido hasta el final, en el encuentro perdido después por 3-2 ante el Sassuolo.





La decisión de la Juventus en verano había sido contada por Fabrizio Romano en su canal de YouTube. El club turinés había tomado en consideración la posibilidad de encontrar una solución en el mercado para Zhegrova, pero ninguna de las vías llevó a un acuerdo. La Lazio nunca fue una opción realmente concreta, l’Atalanta había hecho algunas valoraciones sin llegar, no obstante, a plantearse de forma concreta la fórmula, mientras que con el Al-Ittihad no se encontró la fórmula adecuada y el club saudí eligió a otros jugadores.





Zhegrova se quedó así en Turín. Una permanencia que, sin embargo, llevó a la Juventus a excluirlo también de la lista de la UEFA, convencida de poder encontrar de todos modos un nuevo destino para el jugador en los países en los que el mercado estaba (y está, como en el caso de Arabia Saudí) todavía abierto. Al final, sin embargo, el mercado no produjo una solución y el kosovar siguió en la Juventus.