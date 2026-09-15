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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, Zhegrova ha renacido, pero no puede jugar en la Europa League y el Atalanta piensa en él para enero

Juventus
Fichajes
E. Zhegrova
Atalanta

El kosovar, autor de dos goles con el Sassuolo, se queda fuera de la lista de la UEFA y enseguida se vuelve a hablar de mercado.


Edon Zhegrova respondió sobre el campo. Después de un verano en el que la Juventus había valorado incluso la hipótesis de apartar al extremo kosovar del proyecto, el jugador de 1999 se adueñó de la escena en el Mapei Stadium con un doblete que mantuvo a la Juventus en el partido hasta el final, en el encuentro perdido después por 3-2 ante el Sassuolo.


La decisión de la Juventus en verano había sido contada por Fabrizio Romano en su canal de YouTube. El club turinés había tomado en consideración la posibilidad de encontrar una solución en el mercado para Zhegrova, pero ninguna de las vías llevó a un acuerdo. La Lazio nunca fue una opción realmente concreta, l’Atalanta había hecho algunas valoraciones sin llegar, no obstante, a plantearse de forma concreta la fórmula, mientras que con el Al-Ittihad no se encontró la fórmula adecuada y el club saudí eligió a otros jugadores.


Zhegrova se quedó así en Turín. Una permanencia que, sin embargo, llevó a la Juventus a excluirlo también de la lista de la UEFA, convencida de poder encontrar de todos modos un nuevo destino para el jugador en los países en los que el mercado estaba (y está, como en el caso de Arabia Saudí) todavía abierto. Al final, sin embargo, el mercado no produjo una solución y el kosovar siguió en la Juventus.

  • La respuesta llega desde el campo.

    Contra el Sassuolo, Zhegrova entró en la segunda parte en lugar de Conceição y cambió de inmediato la cara del ataque de la Juventus. Velocidad, regate y contundencia: el extremo le dio a la Juventus lo que les había faltado a los otros futbolistas ofensivos. Su doblete permitió a la Juventus igualar dos veces la desventaja y estuvo cerca de completar la remontada en el Mapei Stadium. El resultado final, sin embargo, premió al Sassuolo, vencedor por 3-2 gracias al gol de Adzic en el tramo final del tiempo de descuento.


    Una actuación que representó la respuesta más contundente de Zhegrova a la situación vivida en los últimos meses, aunque no cambia el dato relativo a la Europa League: el kosovar fue excluido de la lista europea de la Juventus por Luciano Spalletti y, por tanto, no estará disponible contra el NEC Nijmegen en el debut del jueves por la noche. El domingo, en cambio, debería empezar en el banquillo, listo para entrar contra el Atalanta.


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  • El Atalanta se lo piensa de nuevo

    Precisamente el Atalanta podría volver a ser protagonista en el futuro de Zhegrova. Según ha informado TuttoJuve.com, el club de Bérgamo seguiría monitorizando la situación de cara a eneroy estaría valorando una operación de cesión con opción de compra. Por el momento, sin embargo, no constan contactos oficiales ni ofertas presentadas a la Juventus. Se trata, por tanto, de una vía todavía embrionaria, destinada a depender de la posición de los dos equipos en el mercado invernal.


    El verano había dejado a Zhegrova en una posición de todo menos definida. El campo, en cambio, ya ha dado una primera señal: contra el Sassuolo, el kosovar mostró calidad y carácter, firmando dos goles que devolvieron a la Juventus a un jugador que parecía destinado a salir. Ahora queda por entender si ese doblete será el inicio de una nueva historia en la Juventus o solo un escaparate de cara a enero, con la primera opción que, a día de hoy, parece la más probable. En un equipo al que le cuesta marcar, pensar hoy en poder renunciar a un jugador que parece haber vuelto a encontrarse a sí mismo también de cara al gol, parece una decisión sin sentido para la Juventus.

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