Juventus: Yildiz podría operarse. Te explicamos su lesión y por qué necesitaría cirugía

Según Tuttosport, Yildiz sufre una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda. Estos días seguirá su programa derehabilitación y se espera que regrese a la Continassa sobre el 20 de julio para que el equipo médico de la Juventus lo evalúe. Por ahora no se descarta una intervención quirúrgica definitiva.





La decisión final corresponderá al jugador y a su entorno. Deno operarse, su regreso sería progresivo, sin forzar, para llegar en condiciones a la nueva temporada.