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Simone Gervasio

Traducido por

Juventus: Yildiz podría operarse. Te explicamos su lesión y por qué necesitaría cirugía

Juventus
K. Yildiz
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Serie A

Se avecinan nubes en el futuro de Kenan Yildiz. Tras un Mundial para olvidar, el turco quiere que la próxima temporada traiga grandes resultados para él y la Juventus, pero las perspectivas no son halagüeñas. La estrella bianconera debe resolver los problemas físicos que le han frenado en los últimos meses y, al parecer, baraja una solución drástica.

  • Según Tuttosport, Yildiz sufre una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda. Estos días seguirá su programa derehabilitación y se espera que regrese a la Continassa sobre el 20 de julio para que el equipo médico de la Juventus lo evalúe. Por ahora no se descarta una intervención quirúrgica definitiva.


    La decisión final corresponderá al jugador y a su entorno. Deno operarse, su regreso sería progresivo, sin forzar, para llegar en condiciones a la nueva temporada.

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