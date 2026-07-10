Se avecinan nubes en el futuro de Kenan Yildiz. Tras un Mundial para olvidar, el turco quiere que la próxima temporada traiga grandes resultados para él y la Juventus, pero las perspectivas no son halagüeñas. La estrella bianconera debe resolver los problemas físicos que le han frenado en los últimos meses y, al parecer, baraja una solución drástica.
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Juventus: Yildiz podría operarse. Conoce su lesión y por qué necesitaría cirugía
Según Tuttosport, Yildiz sufre una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda. Estos días descansará y seguirá la rehabilitación, por lo que podría regresar a la Continassa sobre el 20 de julio para que el staff médico de la Juventus lo evalúe. Por ahora no se descarta una intervención quirúrgica definitiva.
Por ahora es solo una opción, y será el jugador junto a su entorno quien decida el mejor camino. De no operarse, su regreso sería progresivo, a ritmo moderado y sin forzar, para llegar en condiciones a la nueva temporada.
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