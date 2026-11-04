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Yildiz 2-1Getty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus: Yildiz habla de su lesión: «Aún tardaré un poco, pero la recuperación va bien»

Juventus
K. Yildiz

El talentoso futbolista turco pasó un día con los aficionados del «legend club» y habló de su regreso a los terrenos de juego.

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¿Cómo está Kenan Yildiz y, sobre todo, cuándo volverá a jugar con la Juventus de Luciano Spalletti? Pese a las muy buenas sensaciones de estos días, fue el propio mediapunta turco quien respondió a la pregunta el pasado domingo. Yildiz dedicó tiempo a los aficionados del «Legends Club», con quienes vio el Juventus-Napoli, y les confesó que su recuperación va bien, pero que todavía necesitará algo más de tiempo. Estas son sus palabras, recogidas por el canal YouTube GJustjuve.

  • LA JUVE POR YILDIZ

    «¿Estar ya entre las leyendas? Si me remonto a hace 3 años, creo que habría sido algo especial, algo en lo que piensas, pero sabes que en la vida no siempre todo sale como quisieras. Así que siempre mantienes una actitud positiva y crees en ti mismo. Sí, ya entonces creía que algún día llegaría hasta aquí»

  • LA LESIÓN

    «¿Cómo estoy? Todo va bien, todo marcha por buen camino. Por supuesto, hace falta tiempo, pero la lesión está sanando y espero volver pronto. Aún tardará un poco, pero pronto todo irá bien»

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