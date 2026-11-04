Juventus: Yildiz habla de su lesión: «Aún tardaré un poco, pero la recuperación va bien»

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¿Cómo está Kenan Yildiz y, sobre todo, cuándo volverá a jugar con la Juventus de Luciano Spalletti? Pese a las muy buenas sensaciones de estos días, fue el propio mediapunta turco quien respondió a la pregunta el pasado domingo. Yildiz dedicó tiempo a los aficionados del «Legends Club», con quienes vio el Juventus-Napoli, y les confesó que su recuperación va bien, pero que todavía necesitará algo más de tiempo. Estas son sus palabras, recogidas por el canal YouTube GJustjuve.