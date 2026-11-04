¿Cómo está Kenan Yildiz y, sobre todo, cuándo volverá a jugar con la Juventus de Luciano Spalletti? Pese a las muy buenas sensaciones de estos días, fue el propio mediapunta turco quien respondió a la pregunta el pasado domingo. Yildiz dedicó tiempo a los aficionados del «Legends Club», con quienes vio el Juventus-Napoli, y les confesó que su recuperación va bien, pero que todavía necesitará algo más de tiempo. Estas son sus palabras, recogidas por el canal YouTube GJustjuve.
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Juventus: Yildiz habla de su lesión: «Aún tardaré un poco, pero la recuperación va bien»
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LA JUVE POR YILDIZ
«¿Estar ya entre las leyendas? Si me remonto a hace 3 años, creo que habría sido algo especial, algo en lo que piensas, pero sabes que en la vida no siempre todo sale como quisieras. Así que siempre mantienes una actitud positiva y crees en ti mismo. Sí, ya entonces creía que algún día llegaría hasta aquí»
LA LESIÓN
«¿Cómo estoy? Todo va bien, todo marcha por buen camino. Por supuesto, hace falta tiempo, pero la lesión está sanando y espero volver pronto. Aún tardará un poco, pero pronto todo irá bien»
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