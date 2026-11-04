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Yildiz 2-1Getty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus, Yildiz habla de su lesión: «Aún falta un poco, pero la recuperación va bien»

Juventus
K. Yildiz

El creador de juego turco pasó una jornada con los aficionados del «legend club» y habló de su regreso al terreno de juego.

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¿Cómo está Kenan Yildiz y, sobre todo, cuándo volverá al campo a disposición de la Juventus y de Luciano Spalletti? Pese a las excelentes sensaciones de estos días, fue el propio mediapunta turco quien respondió a esta pregunta el pasado domingo. Ese día estuvo con los aficionados del «Legends Club», con quienes vio el partido Juventus-Napoli y a quienes les contó que su recuperación va bien, pero que aún necesitará algo más de tiempo. Estas son sus palabras, recogidas por el canal de YouTube GJustjuve.

  • LA JUVENTUS POR YILDIZ

    "¿Estar ya entre las leyendas? Si pienso en hace 3 años, creo que habría sido algo especial, algo en lo que piensas, pero sabes que en la vida no siempre todo sale como te gustaría. Así que sigues siendo positivo y crees en ti mismo. Sí, incluso entonces creía que algún día llegaría hasta aquí"

  • LA LESIÓN

    «¿Cómo estoy? Todo va bien, todo marcha por buen camino. Claro que hace falta tiempo, pero la lesión se está curando y espero volver pronto. Aún tardará un poco, pero pronto todo irá bien»

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