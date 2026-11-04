¿Cómo está Kenan Yildiz y, sobre todo, cuándo volverá al campo a disposición de la Juventus y de Luciano Spalletti? Pese a las excelentes sensaciones de estos días, fue el propio mediapunta turco quien respondió a esta pregunta el pasado domingo. Ese día estuvo con los aficionados del «Legends Club», con quienes vio el partido Juventus-Napoli y a quienes les contó que su recuperación va bien, pero que aún necesitará algo más de tiempo. Estas son sus palabras, recogidas por el canal de YouTube GJustjuve.
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Juventus, Yildiz habla de su lesión: «Aún falta un poco, pero la recuperación va bien»
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LA JUVENTUS POR YILDIZ
"¿Estar ya entre las leyendas? Si pienso en hace 3 años, creo que habría sido algo especial, algo en lo que piensas, pero sabes que en la vida no siempre todo sale como te gustaría. Así que sigues siendo positivo y crees en ti mismo. Sí, incluso entonces creía que algún día llegaría hasta aquí"
LA LESIÓN
«¿Cómo estoy? Todo va bien, todo marcha por buen camino. Claro que hace falta tiempo, pero la lesión se está curando y espero volver pronto. Aún tardará un poco, pero pronto todo irá bien»
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