El traspaso de Jeff Ekhator y David Puczka del Genoa a la Juventus ya está cerrado: solo falta la oficialidad. Tras los reconocimientos médicos del martes y las firmas de la noche, ambos clubes han intercambiado los documentos, que ahora se presentan ante la Liga, según Gianluca Di Marzio.
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Juventus ya firmó los contratos de Ekhator; falta el anuncio oficial
El traspaso de los dos futbolistas se oficializará en las próximas horas. Juventus y Génova han acordado todos los detalles y completado la documentación necesaria.
La Juve pagará 18 millones (16+2) por Jeff Ekhator y cederá a David Puczka, valorado en 5 millones, al Génova.