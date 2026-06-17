El Grêmio anuncia que no prorrogará el contrato de cesión del centrocampista Arthur con la Juventus, que vence el 30 de junio de 2026. El club le ofreció un nuevo contrato, pero no se llegó a un acuerdo económico. Grêmio agradece sus servicios y le desea éxito en su futuro deportivo.
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Juventus: ya es oficial el regreso de Arthur. Un problema más para Carnevali
GRANA PARA EL CARNAVAL
El brasileño, nacido en 1996, es propiedad de la Juventus y tiene contrato hasta 2027. Regresará a la Continassa para definir su futuro con el nuevo director general, Giovanni Carnevali. El club lo valora en 6,5 millones, por lo que venderlo por menos supondría una pérdida contable.
Por ahora la Juve no tiene plan B. Al Besiktas de Vincenzo Italiano le gusta Arthur, pero el interés es tímido. Además, se duda de las ganas del exbarcelonista de seguir en Europa, pues prefería quedarse en el Grêmio. Tras sus cesiones al Liverpool, la Fiorentina, el Girona y el Grêmio, todo indicaque volverá a Turín para, posteriormente, ser cedido de nuevo.