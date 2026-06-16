Juventus y el futuro de Cambiaso: coste residual, valor de mercado, rumores del Inter y posibles sustitutos

Además, suenan opciones en el extranjero: hace año y medio, cuando Andrea Cambiaso brillaba al más alto nivel, el Manchester City ya se fijó en él. El Barcelona busca un lateral izquierdo para rotar con Balde y, tras las salidas de Cucurella al Real Madrid y de Grimaldo, que interesa al Atlético, Cambiaso resulta una opción atractiva por su coste y versatilidad, pues puede actuar también en la derecha.

El Chelsea, que vendió a Cucurella al Real Madrid por 60 millones de euros, también busca recambio y sigue a Lewis Hall (Newcastle), aunque Cambiaso aparece como opción.