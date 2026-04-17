Juventus y AC Milan se disputarán este verano el fichaje de dos estrellas del Bayern de Múnich

El mercado de fichajes italiano se calienta: Juventus y Milan quieren a Goretzka y Min-jae, del Bayern, según *Gazzetta dello Sport*. Su futuro en Baviera es incierto, así que la lucha por llevarlos a la Serie A crece.

El centro del campo es clave para ambos, mientras que la defensa ha llevado su interés hacia el exnapolitano. Con la temporada cerca de acabar, los dos rivales buscan fichajes de peso que puedan alterar el equilibrio de poder en Italia.