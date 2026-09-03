Juventus: Woltemade y Kolo Muani solo pueden jugar juntos de dos maneras

Nick Woltemade, nacido en 2002, 177 partidos y 48 goles con clubes en su carrera, además de 12 encuentros y 4 tantos con la selección. Randal Kolo Muani, nacido en 1998, 333 partidos y 97 goles con clubes, y 32 encuentros y 9 goles con la selección. La Juventus vuelve a empezar con el alemán y el francés para volver a ganar, o al menos para alcanzar el objetivo mínimo de clasificarse para la próxima Champions League, meta no lograda la temporada pasada. Les tocará al ex Newcastle y al ex Tottenham intentar hacer olvidar a Dusan Vlahovic, que acabó en el Besiktas al término de su contrato con la Juventus.





Con Woltemade y Kolo Muani, la Juventus ha arreglado el ataque, que además de un gran número de extremos, en la posición de delantero centro cuenta también con Jeff Ekhator y Arek Milik.Probablemente ni Woltemade ni Kolo Muani responden exactamente al perfil del delantero centro ideal de Luciano Spalletti, que habría preferido un delantero centro más clásico, de área, mientras que tanto el alemán como el francés prefieren moverse por todo el frente de ataque. En cambio, tanto Woltemade como Kolo Muani tendrán que adaptarse también a ejercer de referencia en el centro del área.



