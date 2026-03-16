Juventus, Vlahovic se enfrenta al Sassuolo: últimas noticias desde la Continassa

El número nueve de la Juventus lleva ya varias semanas entrenando con el resto del equipo, lo que indica que su estado físico mejora constantemente. Su regreso ya parecía posible para el partido del pasado sábado contra el Udinese, pero finalmente se optó por la prudencia, de común acuerdo entre el entrenador y el jugador. Nada de prisas, pues: se ha decidido conceder a Vlahovic una semana más de trabajo para completar su recuperación y evitar cualquier riesgo de recaída.

Mientras tanto, la Juventus continúa su preparación de cara al próximo partido de liga contra el Sassuolo. El objetivo es llegar al partido con la plantilla lo más completa posible y, en este sentido, la posible convocatoria de Vlahovic supone una noticia importante para la línea de ataque. Si todo va bien en los últimos entrenamientos, el delantero serbio debería volver al menos a la convocatoria, listo para aportar su granito de arena si el partido lo requiere. La cuenta atrás para el regreso de DV9, por lo tanto, parece estar llegando a su fin.