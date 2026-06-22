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CM Grafica Carnesecchi Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus vigila el mercado de porteros: Dibu Martínez baja, Carnesecchi reaparece, ojo con el Nápoles, pero Vicario lidera

Juventus
Fichajes
M. Carnesecchi
G. Vicario
Damián Martínez
A. Meret
V. Milinkovic-Savic

La Juventus vuelve a considerar al portero del Atalanta, aunque hoy los candidatos más probables son otros.

La búsqueda de un portero es prioritaria para Giovanni Carnevali, consejero delegado de laJuventus. Tras descartarse el fichaje de Alisson Becker —por la ausencia de la Juve en la Liga de Campeones y la negativa del Liverpool—, el club turinés debe empezar de cero. El brasileño era el fichaje soñado por Spalletti, y su ausencia generó tensiones con el exdirector general Damien Comolli y luego con John Elkann.


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  • DE DIBU A NÁPOLES

    Tras la ruptura con Alisson, la Juventus apostó primero por Emiliano «Dibu» Martínez, con quien ya tenía un acuerdo de tres años. Sin embargo, dio un paso atrás por su participación en el Mundial y por la exigencia del Aston Villa: 15 millones. Cantidad que la Juventus ve excesiva para un jugador de 1992.


    Otra opción es Gugliemo Vicario, nacido en 1996, con contrato en el Tottenham hasta 2028 y valorado en 18 millones. En Nápoles, la Juventus sigue a Alex Meret (1997, contrato hasta 2025) y a Vanja Milinkovic-Savic (1997, contrato hasta 2030). Este último agrada a Spalletti.


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  • CARNESECCHI

    Hoy ha vuelto a mencionarse aMarco Carnesecchi, porteronacido en 2000 cuyo contrato con elAtalanta vence en 2028. Es elfichaje más complejo: cuesta al menos 30 millones y el Atalanta no necesita venderlo. Sin embargo, es el candidato con el que la Juventus podría planificar un proyecto a más largo plazo.


  • LA BOLSA

    Vicario - 35 %

    «Dibu» Martínez - 30 %

    Milinković-Savić – 15 %

    Meret – 10 %

    Carnesecchi – 5 %