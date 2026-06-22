La búsqueda de un portero es prioritaria para Giovanni Carnevali, consejero delegado de laJuventus. Tras descartarse el fichaje de Alisson Becker —por la ausencia de la Juve en la Liga de Campeones y la negativa del Liverpool—, el club turinés debe empezar de cero. El brasileño era el fichaje soñado por Spalletti, y su ausencia generó tensiones con el exdirector general Damien Comolli y luego con John Elkann.





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