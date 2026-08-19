Guglielmo Vicario, portero de la clase de 1996, llegado a la Juventus cedido con opción de compra desde el Tottenham, habla en los canales oficiales del club: "La emoción es grande porque es el sueño de toda una vida, desde que era niño, cuando precisamente soñé y esperé este momento. Obviamente luego no tienes la certeza de poder lograrlo y por eso estoy orgullosísimo de mí mismo, de mi familia, por estar aquí. Tener la oportunidad de representar a la Juventus significa lo máximo que puedes pedirle a la vida como ambición, así que esto es lo que más me importa subrayar con respecto a mi recorrido. Por tanto, este es un punto de llegada para mí, porque representar a este club, esta historia, supone un gran sentido de la responsabilidad que asumo con muchísimo gusto".





Vicario, que en Italia ha jugado en Fontanafredda, Venezia, Perugia, Cagliari y Empoli, prosigue: "¿Referentes de inspiración en casa Juve? El más grande de todos, que es el mito con el que crecí, porque en aquellos años Gigi Buffon ya llevaba mucho tiempo inmerso en una carrera en la Juventus, llena de grandes éxitos, grandes paradas, grandes momentos creados. Y así que, obviamente, como juventino, quién mejor que Gigi puede inspirarte".



