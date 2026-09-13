Guglielmo Vicario, portero de la Juventus, habló ante los micrófonos de DAZN y comentó la derrota de la Juventus por 3-2 en el campo del Sassuolo: «Hay una gran amargura, entiendo las ganas de ir a ganar el partido porque la Juventus tiene la obligación de hacerlo, pero se perdió el equilibrio y durante la semana se había hablado mucho de ello. La Juventus no puede encajar dos goles de esta manera, hay que tener más calma y más equilibrio porque tenemos un equipo de calidad y las ocasiones se generan».
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Juventus, Vicario acusa: «No se pueden encajar dos goles así. Hace falta más equilibrio»
Sobre las ausencias: «¿Si pesa la ausencia de un líder como Locatelli? Seguramente, es el capitán y un jugador fundamental para nosotros. Pero no podemos escondernos detrás de las excusas de las ausencias».
Y por último: «A mí me deja pesar y rabia, porque el partido se había puesto a nuestro favor. Hay que tener más equilibrio y gestionar mejor los momentos. Hay que entender que se puede marcar también en el último segundo, solo hace falta un poco más de atención. A partir de mañana hay que pasar página».
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