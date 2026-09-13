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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, una derrota fruto de la confusión, la presunción y las decisiones equivocadas de Spalletti. ¡Marca Adzic... y también marca David!

Juventus
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Opinion

El análisis de la derrota de la Juventus en el campo del Sassuolo

La derrota de la Juventus en el campo del Sassuolo pesa más por la forma en que llegó que por los tres puntos perdidos por la Vecchia Signora en el campo del Sassuolo. El KO en el Mapei Stadium, además de ser una derrota del maestro Spalletti contra el alumno Aquilani, fue una derrota provocada por una gran confusión que esta noche se vio en la Juventus, en el campo y en el banquillo.


Dicho esto, la alineación inicial de la Juventus era casi obligada, sobre todo en el centro del campo, vistas las numerosas ausencias por lesión, son los cambios y la gestión del final del partido, por parte de Spalletti y de numerosos jugadores, los que suscitan alguna perplejidad.


La entrada de Zhegrova, obviamente, fue un acierto, vista la doblete firmada por el kosovar, pero queda alguna duda sobre la salida simultánea (por Zhegrova y Woltemade) de Conceicao y Nico Gonzalez. Quien probablemente debería haber salido era Kolo Muani, también esta noche un fantasma. Spalletti, en cambio, insistió, y en el postpartido explicó que pretende seguir dándole confianza al francés.


  • Y luego está la gestión del final del partido. En la cuarta jornada de campeonato, después de haber atrapado el empate en dos ocasiones, la segunda incluso después del 90', la lógica habría querido que hubiese sido más sensato llevarse a casa un empate.Y, sin embargo, Spalletti, como declaró después del partido, animó al equipo a buscar el 3-2, diciendo, eso sí, que los futbolistas se lo tomaron demasiado al pie de la letra... Jugar siempre para ganar es un concepto correcto en términos absolutos, pero equivocado en ese momento concreto. Los espacios enormes dejados al Sassuolo en el 94', fuera de casa, no son ni de un gran equipo ni de un 'equipo', y hacen reflexionar sobre cómo Spalletti está gestionando el material técnico a su disposición. No son menores las culpas de quienes estaban sobre el campo, sobre todo por parte de los jugadores más experimentados, con el 'capitán' Bremer a la cabeza.


    La noche para la Juventus se cierra de forma paradójica: mientras los delanteros (Kolo Muani y Woltemade) no marcan, el ex Adzic (cedido al Sassuolo) castiga a la Juventus. Y otros jugadores que han dejado la Juve están marcando y rindiendo bien: Vlahovic, Openda, Licina y, desde esta noche, incluso David, en su primer gol con la camiseta del Atlético de Madrid.



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