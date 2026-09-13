Juventus, una derrota fruto de la confusión, la presunción y las decisiones equivocadas de Spalletti. ¡Marca Adzic... y también marca David!

La derrota de la Juventus en el campo del Sassuolo pesa más por la forma en que llegó que por los tres puntos perdidos por la Vecchia Signora en el campo del Sassuolo. El KO en el Mapei Stadium, además de ser una derrota del maestro Spalletti contra el alumno Aquilani, fue una derrota provocada por una gran confusión que esta noche se vio en la Juventus, en el campo y en el banquillo.





Dicho esto, la alineación inicial de la Juventus era casi obligada, sobre todo en el centro del campo, vistas las numerosas ausencias por lesión, son los cambios y la gestión del final del partido, por parte de Spalletti y de numerosos jugadores, los que suscitan alguna perplejidad.





La entrada de Zhegrova, obviamente, fue un acierto, vista la doblete firmada por el kosovar, pero queda alguna duda sobre la salida simultánea (por Zhegrova y Woltemade) de Conceicao y Nico Gonzalez. Quien probablemente debería haber salido era Kolo Muani, también esta noche un fantasma. Spalletti, en cambio, insistió, y en el postpartido explicó que pretende seguir dándole confianza al francés.



