La Juventus ingresa 2,5 millones por la marcha de Facundo González: el defensa ha sido rescatado por el Racing de Santander, según revela Romeo Agresti.
Getty Images Sport
Traducido por
Juventus traspasa a Facundo González al Racing de Santander: ¿cuánto dinero ingresa el club turinés?
La Juventus traspasa a Facundo González al Racing de Santander: ¿cuánto dinero ingresa el club turinés?
Nacido en 2003, la Juventus lo fichó en 2023 por 1,75 millones y lo cedió a Sampdoria, Feyenoord y Racing de Santander. No jugó ningún partido con la camiseta bianconera, pero sí 20 con el Racing, que ahora lo compra definitivamente.