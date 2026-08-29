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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, tras el no de Kessié: la hipótesis Fofana, Brozovic o una solución interna

Juventus
Fichajes
F. Kessie
Y. Fofana
M. Brozovic

Tras frenarse la negociación por el marfileño, la Juventus debe encontrar otro centrocampista

Salvo sorpresa mayúscula, hoy por hoy improbable, la negociación entre la Juventus y Franck Kessié ha terminado en nada. El excentrocampista del Milan, libre tras el final de su vínculo con el Al-Ahli, no ha aceptado la cifra propuesta por la Juventus: el salario y, sobre todo, los bonus no son suficientes, según el marfileño y su entorno. La dirección de la Vecchia Signora, de hecho, debe volver a empezar desde cero en la búsqueda del centrocampista que quiere Luciano Spalletti para dar más experiencia y calidad al centro del campo de la Juventus. A tres días del cierre del mercado (el martes a las 20:00 sonará la campana), encontrar una alternativa a Kessié, para la Juventus, no es una tarea fácil.


Teniendo en cuenta la dificultad, por costes y plazos, de iniciar una negociación con cualquier club por un centrocampista importante, y descartando por tanto esa opción, a la Juventus le quedan tres salidas: una solución interna, el fichaje de un descarte (quizá un jugador apartado del primer equipo) de otro club, o la contratación de un agente libre.

  • DOUGLAS LUIZ Y KOOPMEINERS

    La primera opción, la interna, apunta a dos jugadores: Douglas Luiz y Teun Koopmeiners, para alternarse con Manuel Locatelli y Khephren Thuram, cuando vuelva a estar disponible, con Weston McKennie válido como comodín. En lo que respecta a Douglas Luiz, Spalletti cree en él y ha expresado una opinión favorable a su continuidad. La no llegada de un jugador importante (Kessié o quien sea) haría aumentar los minutos y las responsabilidades del brasileño. Más o menos el mismo discurso para Koopmeiners: el neerlandés, que viene de dos temporadas negativas, ha estado durante todo el verano en el mercado, pero sin que apareciera una solución favorable, tanto para él como para el club. Sin la llegada de un nuevo centrocampista, y con la salida de Miretti, para el neerlandés se abriría una tercera oportunidad para demostrar por fin que está hecho para la Juventus.


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  • FOFANA

    En cuanto a los descartes, el primer nombre es el de Youssouf Fofana, actualmente fuera de la plantilla del Milan. El francés podría cubrir ese vacío en la plantilla de la Juventus, quizá en calidad de cedido con opción de compra. El Milan también mira a los descartes de la Juventus: el sueño de Amorim es un jugador del perfil de Nico Gonzalez, pero querría un central de defensa (¿Gatti?). En este sentido, según Tuttosport, no se descarta que ambos clubes puedan armar un intercambio en las últimas horas del mercado.


  • BROZOVIC

    Y por último están los agentes libres, entre los que destaca sobre todo Marcelo Brozovic, croata y ex del Inter, nacido en 1992, libre tras una experiencia de tres años en el Al-Nassr. A mediados de agosto, su entorno trató de entablar contactos con el consejero delegado Carnevali, proponiendo al jugador a la Juventus. En torno a Ferragosto no se concretó nada, porque la Juventus apostaba con fuerza por Kessié. ¿Y ahora?


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