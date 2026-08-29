Salvo sorpresa mayúscula, hoy por hoy improbable, la negociación entre la Juventus y Franck Kessié ha terminado en nada. El excentrocampista del Milan, libre tras el final de su vínculo con el Al-Ahli, no ha aceptado la cifra propuesta por la Juventus: el salario y, sobre todo, los bonus no son suficientes, según el marfileño y su entorno. La dirección de la Vecchia Signora, de hecho, debe volver a empezar desde cero en la búsqueda del centrocampista que quiere Luciano Spalletti para dar más experiencia y calidad al centro del campo de la Juventus. A tres días del cierre del mercado (el martes a las 20:00 sonará la campana), encontrar una alternativa a Kessié, para la Juventus, no es una tarea fácil.





Teniendo en cuenta la dificultad, por costes y plazos, de iniciar una negociación con cualquier club por un centrocampista importante, y descartando por tanto esa opción, a la Juventus le quedan tres salidas: una solución interna, el fichaje de un descarte (quizá un jugador apartado del primer equipo) de otro club, o la contratación de un agente libre.