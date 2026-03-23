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Juventus: todos los convocados para las selecciones nacionales y los partidos programados

Los jugadores de la Juventus convocados para los partidos de sus selecciones nacionales en los próximos días

Según se puede leer en la página web oficial de la Juventus, son 15 los jugadores bianconeri que, a partir de hoy, se incorporan a las concentraciones de sus respectivas selecciones nacionales para disputar, en algunos casos, los últimos partidos decisivos para la clasificación para el Mundial de 2026, previsto para el próximo mes de junio, y, en otros, partidos amistosos.


A continuación, la lista y los partidos programados.


  • LOS JUGADORES DE LA JUVENTUD CONVOCADOS PARA LA SELECCIÓN NACIONAL

    BÉLGICA (Lois Openda) - Dos amistosos para Bélgica, ya clasificada para el Mundial, que se enfrentará a Estados Unidos en Atlanta y a México en Chicago


    BRASIL (Gleison Bremer) - Dos partidos de preparación para la selección dirigida por Carlo Ancelotti contra Francia y Croacia


    CANADÁ (Jonathan David) - Doble partido amistoso contra Islandia y Túnez


    COLOMBIA (Juan Cabal) - Croacia y Francia serán los rivales a los que se enfrentará la selección sudamericana en los amistosos


    FRANCIA (Pierre Kalulu) - Brasil y Colombia serán los rivales en los amistosos que disputarán los franceses, ya clasificados para el Mundial


    ITALIA (Andrea Cambiaso, Federico Gatti, Manuel Locatelli) - Repesca válida para la clasificación al Mundial de 2026 para los Azzurri, que se enfrentarán a Irlanda del Norte y, en caso de victoria, al ganador del partido entre Gales y Bosnia


    KOSOVO (Edon Zhegrova) - Grandes retos en la fase de clasificación para el Mundial de 2026, primero contra Eslovaquia y luego, en su caso, contra el ganador del partido entre Turquía y Rumanía


    MONTENEGRO SUB-21 (Vasilije Adzic) - Partidos de clasificación para la Eurocopa Sub-21 contra sus homólogos de Suecia y Polonia


    PAÍSES BAJOS (Teun Koopmeiners) - Dos amistosos también para los Países Bajos, contra Noruega y Ecuador


    PORTUGAL (Francisco Conceicao) - Partidos amistosos también para los portugueses contra México y Estados Unidos


    SERBIA (Filip Kostic) - Dos amistosos para Serbia, que no logró clasificarse para el Mundial: partidos contra España y Sudáfrica


    TURQUÍA (Kenan Yildiz) - La Turquía de Yildiz también busca el pase al Mundial: primero se enfrentará a Rumanía y, en caso de victoria, jugará contra el ganador del partido entre Eslovaquia y Kosovo


    EE. UU. (Weston McKennie) - Doble partido amistoso contra Bélgica y Portugal



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