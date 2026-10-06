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Thuram JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus, Thuram viaja a Lyon para tratarse la rodilla: cómo está y cuándo volverá a los terrenos de juego

Juventus
K. Thuram-Ulien

El centrocampista francés completará el proceso de recuperación de la operación de rodilla lejos de Turín.

La Juventus no ha tenido realmente a su disposición a Khephren Thuram en este inicio de temporada. El centrocampista francés comenzó el verano con un serio problema de rodilla que le llevó a pasar por el quirófano el pasado 3 de septiembre de 2026.

El proceso de recuperación avanza a buen ritmo, pero según informa Sky Sport, los próximos pasos no los dará en la Continassa, sino en Lyon, donde fue operado. Y los plazos de recuperación y de regreso a los terrenos de juego dependerán precisamente de este "viaje" forzado.



  • ¿Qué le ha pasado?

    Thuram se ha visto obligado a recurrir a una intervención quirúrgica para solucionar el síndrome femororrotuliano, una condropatía en la rodilla derecha, que de hecho no le permitía entrenarse sin sentir dolor o sin que la rodilla se le hinchara. La intervención se realizó en Lyon, en Francia, por el doctor Bertrand Sonnery-Cottet en el Hopital Privé Jean Mermoz y salió de la mejor manera.

  • DOS SEMANAS EN LYON

    El postoperatorio de Thuram ha ido bien y, por eso, ahora se procederá con la primera fase del proceso de rehabilitación que, según lo informado por Sky Sport, durará dos semanas y se llevará a cabo precisamente en Lyon bajo la supervisión del doctor Bertrand Sonnery-Cottet

  • CUÁNDO PUEDE VOLVER

    Una vez terminadas estas dos semanas, Thuram volverá a Turín y a partir de ahí comenzará un proceso más importante de cara al regreso a la actividad competitiva y a la readaptación física. Hará falta tiempo y, por tanto, el regreso a los terrenos de juego del francés no se producirá antes de enero de 2027. El proceso sigue en evolución y, en consecuencia, mucho dependerá de cómo responda el francés a las terapias. La Juventus actuará con la máxima cautela posible y, por consiguiente, la vuelta a los terrenos de juego podría incluso retrasarse un poco más, hasta los primeros meses de 2027.

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