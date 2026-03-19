Juventus: Thuram se entrena con el grupo, Vlahovic espera ser convocado: lo que se filtra desde la Continassa de cara al partido contra el Sassuolo

El regreso de Dusan Vlahovic a la convocatoria parece estar cada vez más cerca. El delantero, fuera de juego desde hace varios meses, estaría listo para volver a acumular minutos, pero, al mismo tiempo, mañana no se entrenará con el grupo para controlar su carga de trabajo: una decisión planificada que forma parte de un proceso ya previsto para el serbio. Desde la Continassa se habla de una condición física cada vez mejor y de un jugador que necesita recuperar el ritmo de partido. Por este motivo, Vlahovic podría volver al campo, aunque solo sea por unos minutos, ya contra el Sassuolo, en un momento fundamental en su relación con la Juventus, ya que aún está pendiente la renovación de su contrato.