La edición de hoy de Tuttosport ofrece información actualizada desde la Juventus sobre el estado físico de Thuram y Vlahovic de cara al partido del sábado por la noche a las 20:45 contra el Sassuolo.
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Juventus: Thuram se entrena con el grupo, Vlahovic espera ser convocado: lo que se filtra desde la Continassa de cara al partido contra el Sassuolo
SU THURAM
Khephren Thuram sufrió una fuerte contusión en el tobillo en la segunda parte del partido fuera de casa en Udine, y tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 49. De cara al partido contra el Sassuolo, el francés aún no se había reincorporado al grupo hasta ayer. Sin embargo, en la edición de hoy de Tuttosport se revela que el dolor está remitiendo y que el golpe prácticamente se ha reabsorbido. En este momento, Spalletti espera poder contar con Thuram desde el primer minuto, ya que se espera que se reincorpore al grupo hoy en la Continassa. Según el diario, tras la convincente victoria en Udine, Spalletti querría mantener el once inicial, incluyendo, por tanto, al propio Thuram.
CAPÍTULO: VLAHOVIC
El regreso de Dusan Vlahovic a la convocatoria parece estar cada vez más cerca. El delantero, fuera de juego desde hace varios meses, estaría listo para volver a acumular minutos, pero, al mismo tiempo, mañana no se entrenará con el grupo para controlar su carga de trabajo: una decisión planificada que forma parte de un proceso ya previsto para el serbio. Desde la Continassa se habla de una condición física cada vez mejor y de un jugador que necesita recuperar el ritmo de partido. Por este motivo, Vlahovic podría volver al campo, aunque solo sea por unos minutos, ya contra el Sassuolo, en un momento fundamental en su relación con la Juventus, ya que aún está pendiente la renovación de su contrato.