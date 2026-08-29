En la Juventus crece la preocupación por el estado de la rodilla de Khephren Thuram. «Estoy muy preocupado», admitió Luciano Spalletti, reflejando un estado de ánimo compartido por el jugador, el cuerpo técnico y la directiva.





El centrocampista francés, parado durante todo el verano a causa del síndrome femoropatelar que lo atormenta desde la pasada primavera, según informa La Gazzetta dello Sport volará a comienzos de semana a Lyon para consultar a Bertrand Sonnery-Cottet, especialista que en el pasado también operó a Gleison Bremer y Federico Gatti.





La visita será fundamental para definir el camino a seguir: nueva terapia o intervención quirúrgica. Thuram espera evitar la operación, que supondría un periodo de baja más largo, pero por el momento nadie se pronuncia. Lo cierto es que Spalletti tendrá que seguir esperando antes de poder contar con su centrocampista de fuerza e intensidad.